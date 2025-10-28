https://mehrnews.com/x39rCw ۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶ کد مطلب 6637809 استانها تهران استانها تهران ۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶ بسته خبری ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری سهشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ ششم آبان ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 7 MB کد مطلب 6637809 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است بسته خبری ۷ آبان ماه استان کردستان تهران فردا تعطیل نیست بسته خبری ششم آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان مدارس استان تهران فردا دایر است برچسبها بسته خبری تهران شهرستانهای استان تهران خبرگزاری مهر بسته خبری
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