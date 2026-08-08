به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد پاکمهر ، قبل از ظهر شنبه در در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی که در سالن همایش جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد، گفت: جمعیت هلالاحمر باید در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و در شأن مردم و شهدای گرانقدر کشور، از امکانات، تجهیزات و زیرساختهای مناسب برخوردار باشد.
وی با تقدیر از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: خدمت در میدان و حضور در کنار مردم، وظیفهای سنگین در برابر شهدا و آرمانهای نظام است و همه مسئولان باید با تمام توان برای خدمترسانی تلاش کنند.
پاکمهر با اشاره به نقش مدیران، کارکنان، جوانان و داوطلبان هلالاحمر افزود: موفقیتهای این جمعیت حاصل تلاش همه اعضای آن است و مدیرعامل تنها پرچمدار این حرکت بوده، اما بدنه اصلی این موفقیت را نیروهای خدوم، داوطلبان و جوانان هلالاحمر تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اقدامات هلالاحمر خراسان شمالی در مأموریتهای مختلف، گفت: اعزام تیم ۱۷۰ نفره درمانی از استانی که کمتر از یک درصد جمعیت کشور را دارد، نشاندهنده توانمندی و ظرفیت بالای نیروهای این استان است و در میان ۳۱ استان کشور، میتواند جزو نمونههای موفق باشد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه توسعه هلالاحمر نیازمند حمایت ملی است، تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر یک دستگاه امدادی و خدمترسان است که بخش مهمی از خدمات خود را با استفاده از نیروهای داوطلب ارائه میکند و باید منابع پایدار برای تقویت آن پیشبینی شود.
وی افزود: زمانی که دستگاهی مسئول مدیریت بحران است، نباید خود دچار کمبود تجهیزات، فرسودگی ناوگان و مشکلات زیرساختی باشد. نیروهای امدادی باید از امکانات مناسب برخوردار باشند تا بتوانند در حوادث، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.
پاکمهر با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان امدادی کشور تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت در زمان بحران، آمبولانسهای فرسوده و تجهیزات ناکافی پاسخگوی نیاز مردم باشند؛ بنابراین باید برای تأمین خودروهای امدادی و تجهیزات هلالاحمر چارهاندیشی شود.
وی بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی پیگیر ایجاد منابع پایدار برای تقویت مجموعههای امدادی از جمله هلالاحمر هستیم تا این سازمان بتواند با توان بیشتری در حوادث جادهای، طبیعی و سایر بحرانها نقشآفرینی کند.
نماینده مردم بجنورد در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان هلالاحمر خراسان شمالی، بر تداوم همدلی و همکاری میان مسئولان برای ارتقای جایگاه این جمعیت تأکید کرد.
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