به گزارش خبرنگار مهر ، کاظم نورانی ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی که در سالن همایش جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد ، با قدردانی از خدمات مدیرعامل سابق هلال‌احمر خراسان شمالی، گفت: تلاش‌های شبانه‌روزی و مدیریت جهادی مجموعه هلال‌احمر استان در سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایط بحرانی، شایسته تقدیر است.

وی بیان کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، اگرچه خراسان شمالی به‌طور مستقیم درگیر حوادث نبود، اما با تدبیر انجام‌شده، امدادگران این استان به مناطق مورد نیاز اعزام شدند تا ضمن خدمت‌رسانی، تجربه لازم برای مدیریت بحران‌های احتمالی را کسب کنند.

نورانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ناوگان امدادی کشور افزود: سال گذشته ۹۰۰ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس و خودروهای کمک‌دار وارد ناوگان هلال‌احمر شد و امسال نیز حدود ۵۰۰ دستگاه دیگر به این ناوگان افزوده خواهد شد تا خدمات‌رسانی در مأموریت‌ها و اربعین حسینی با کیفیت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از تقویت ناوگان هوایی هلال‌احمر خبر داد و گفت: با تأمین اعتبارات لازم، تا پایان سال چهار فروند بالگرد جدید به ناوگان هوایی جمعیت اضافه می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مجلس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حوادث گذشته، بر ضرورت نوسازی تجهیزات امدادی تأکید کرد و افزود: برخی حوادث تلخ، از جمله از دست دادن خلبانان در مأموریت‌های امدادی، اهمیت سرمایه‌گذاری در تجهیزات و امکانات استاندارد را بیش از پیش نشان داد.

نورانی از اخذ مجوز استخدام ۶ هزار نیروی جدید در جمعیت هلال‌احمر خبر داد و اظهار کرد: مقدمات برگزاری آزمون استخدامی در حال انجام است و امیدواریم در ماه‌های آینده این فرآیند اجرایی شود تا توان عملیاتی جمعیت بیش از گذشته افزایش یابد.

وی بیمه شدن امدادگران و افزایش چشمگیر دریافتی آنان را از دیگر اقدامات مهم سال‌های حضور دکتر کولیوند عنوان کرد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در حمایت از نیروهای عملیاتی و ارتقای انگیزه خدمت‌رسانی آنان بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مجلس جمعیت هلال‌احمر همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: نقاط قوت و ضعف عملیات‌ها به‌صورت دقیق بررسی و نقشه راه جمعیت برای سال ۱۴۰۵ با هدف ایجاد هلال‌احمری چابک، توانمند و با نشاط تدوین شده است.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۳۰ هزار نفر از نیروهای آموزش‌دیده هلال‌احمر در عملیات‌ها به‌کار گرفته شدند و امدادگران در کمتر از چهار دقیقه در محل حادثه حاضر می‌شدند که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی بالای نیروهای امدادی کشور است.

نورانی در پایان با قدردانی از مدیران، امدادگران، داوطلبان و مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌ها، هلال‌احمر بتواند خدمات گسترده‌تر و مؤثرتری به مردم ارائه کند.