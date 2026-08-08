ترخیص پلاس؛ خدمات تخصصی ترخیص کالا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ترخیص پلاس یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه خدمات گمرکی و ترخیص کالا است که با تکیه بر تجربه، دانش و همکاری با کارشناسان و حق‌العمل‌کاران رسمی گمرک، خدمات متنوعی را به بازرگانان، واردکنندگان و شرکت‌های فعال در حوزه تجارت خارجی ارائه می‌دهد.

ترخیص پلاس با هدف ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص، افزایش شفافیت در مراحل انجام کار و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط هر پرونده فعالیت خود را آغاز کرده است. ترخیص پلاس امروز خدمات خود را در گمرکات مختلف کشور ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند با ترکیب تجربه عملی، دانش تخصصی و رویکردهای نوین، فرآیند ترخیص کالا را برای صاحبان کسب‌وکار آسان‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

درباره ترخیص پلاس

ترخیص پلاس فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ و با همراهی جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت امور گمرکی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب آغاز کرد. تجربه حضور در کنار شرکت‌های بازرگانی و واردکنندگان، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای تخصصی را فراهم کرد که تمرکز اصلی آن ارائه خدمات ترخیص کالا از گمرک است.

این مجموعه معتقد است موفقیت در فرآیند ترخیص کالا تنها به آشنایی با قوانین گمرکی محدود نمی‌شود، بلکه تجربه عملی، دقت در انجام فرآیندها، برنامه‌ریزی صحیح و پیگیری مستمر نیز نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و تسریع روند ترخیص دارند. در طول سال‌های فعالیت، تلاش بر این بوده است که با شناسایی دقیق موانع اداری و چالش‌های ترخیص، مسیر واردات کالا برای صاحبان سرمایه هموارتر شود و از بروز هزینه‌های اضافی انبارداری و جریمه‌های گمرکی جلوگیری گردد.

خدمات ترخیص پلاس

ترخیص پلاس طیف گسترده‌ای از خدمات مرتبط با امور گمرکی و تجارت خارجی را ارائه می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور

مشاوره تخصصی پیش از واردات کالا

ثبت سفارش و اظهار کالا

اخذ و پیگیری مجوزهای قانونی

بررسی تعرفه گمرکی و ارزش‌گذاری کالا

پیگیری پرونده تا ترخیص و تحویل کالا

مشاوره در زمینه قوانین و مقررات گمرکی

خدمات این مجموعه متناسب با نوع کالا، گمرک محل ورود و شرایط هر پرونده برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. کارشناسان مجموعه از لحظه ورود اسناد و مدارک تا خروج نهایی کالا از گمرک، به صورت گام‌به‌گام در کنار واردکنندگان حضور دارند تا تشریفات اداری با کمترین چالش ممکن طی شود.

گمرک‌های تحت پوشش ترخیص پلاس

ترخیص پلاس خدمات خود را در بخش قابل توجهی از گمرکات کشور ارائه می‌دهد و متناسب با نوع کالا و محل ورود، امکان انجام تشریفات گمرکی را در گمرک‌های زمینی، هوایی، دریایی و مناطق ویژه اقتصادی فراهم کرده است.

از جمله گمرک‌هایی که خدمات این مجموعه در آن‌ها ارائه می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گمرک شهید رجایی بندرعباس

گمرک شهید باهنر

گمرک فرودگاه امام خمینی

گمرک فرودگاه پیام کرج

گمرک غرب تهران

گمرک شهریار

گمرک سلفچگان قم

سایر گمرکات فعال کشور

با توجه به تفاوت فرآیندها، مجوزها و الزامات هر گمرک، کارشناسان ترخیص پلاس راهکارهای اجرایی را متناسب با شرایط هر پرونده برنامه‌ریزی و پیگیری می‌کنند تا فرآیند ارزیابی، بازرسی و ترخیص کالا بدون معطلی انجام گیرد.

چرا ترخیص پلاس؟

ترخیص پلاس تلاش کرده است خدمات خود را بر پایه تخصص، شفافیت و پاسخگویی ارائه دهد. همکاری با حق‌العمل‌کاران رسمی گمرک، ارائه اطلاعات شفاف درباره هزینه‌ها و مراحل انجام کار، پیگیری مستمر پرونده‌ها و ارائه راهکار متناسب با شرایط هر مشتری، از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه محسوب می‌شود.

همچنین کارشناسان این مجموعه از مرحله بررسی اولیه مدارک تا ترخیص نهایی کالا، فرآیند پرونده را پیگیری کرده و اطلاعات موردنیاز را در اختیار صاحبان کالا قرار می‌دهند. تعهد به زمان‌بندی اعلام‌شده و ارائه گزارش‌های دقیق از وضعیت پرونده، از اصول ثابت در نحوه ارائه خدمات ترخیص پلاس به شمار می‌رود.

دامنه خدمات ترخیص کالا در ترخیص پلاس

ترخیص کالا با توجه به نوع محصول، شرایط واردات، مجوزهای موردنیاز و الزامات قانونی هر گروه کالایی، فرآیندی متفاوت دارد. ترخیص پلاس با بهره‌گیری از تجربه کارشناسان امور گمرکی، خدمات ترخیص انواع کالاهای تجاری، صنعتی و تخصصی را به واردکنندگان و صاحبان کالا ارائه می‌دهد.

این مجموعه از ترخیص مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی تا کالاهای تخصصی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی را پوشش می‌دهد و فرآیند هر پرونده را متناسب با ویژگی‌های همان کالا مدیریت می‌کند.

برخی از مهم‌ترین گروه‌های کالایی که توسط ترخیص پلاس ترخیص می‌شوند عبارت‌اند از:

مواد اولیه صنایع مختلف

دارو و تجهیزات پزشکی

ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی

قطعات خودرو و قطعات صنعتی

کالاهای الکترونیکی و تجهیزات فناوری

مواد غذایی و محصولات کشاورزی

لوازم و تجهیزات مصرفی

کالاهای تجاری و وارداتی متنوع

با توجه به تفاوت قوانین و مجوزهای موردنیاز برای هر گروه کالایی، کارشناسان ترخیص پلاس پیش از آغاز فرآیند ترخیص، شرایط پرونده، مدارک موردنیاز و مسیر مناسب انجام کار را بررسی می‌کنند تا فرآیند ترخیص با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کمترین چالش انجام شود.

ترخیص کالا از گمرکات فرودگاهی

ترخیص پلاس با بیش از ۱۰ سال تجربه در حوزه امور گمرکی، خدمات ترخیص بار هوایی را برای محموله‌های وارداتی ارائه می‌دهد. این مجموعه با تسلط بر فرآیندهای گمرکی، از اظهار کالا تا دریافت مجوزهای لازم و خروج محموله، امور ترخیص را پیگیری می‌کند.

بخش قابل توجهی از محموله‌های هوایی وارداتی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی وارد کشور می‌شوند. ترخیص پلاس با تجربه در ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی، فرآیند انجام تشریفات گمرکی این محموله‌ها را با سرعت و دقت مدیریت می‌کند تا کالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گمرک خارج شود.

چشم‌انداز ترخیص پلاس

چشم‌انداز ترخیص پلاس، تبدیل شدن به یکی از مراجع تخصصی خدمات گمرکی و تجارت خارجی در ایران است. این مجموعه علاوه بر توسعه خدمات اجرایی، برنامه‌ریزی خود را بر گسترش خدمات هوشمند، ارائه راهکارهای دیجیتال و تولید محتوای تخصصی در حوزه گمرک و تجارت خارجی متتمرکز کرده است.

هدف ترخیص پلاس ایجاد بستری است که صاحبان کالا بتوانند علاوه بر دریافت خدمات ترخیص، به اطلاعات تخصصی، آموزش‌های کاربردی و مشاوره‌های حرفه‌ای در حوزه تجارت خارجی نیز دسترسی داشته باشند. توسعه ابزارهای الکترونیکی پیگیری پرونده و ارتقای سطح کیفی خدمات از اهداف اصلی در مسیر توسعه این مجموعه است.

آینده صنعت ترخیص کالا

صنعت ترخیص کالا با توسعه فناوری، به سمت خدمات سریع‌تر، شفاف‌تر و هوشمندتر حرکت می‌کند. پلتفرم‌های آنلاین مدیریت پرونده، ابزارهای پیگیری لحظه‌ای، سیستم‌های مدیریت گمرکی و استفاده از هوش مصنوعی، نقش مهمی در کاهش خطاها، کنترل هزینه‌ها و تسریع فرآیند ترخیص خواهند داشت.

در آینده، مجموعه‌های موفق ترخیص تنها مجری تشریفات گمرکی نیستند؛ بلکه با ارائه مشاوره پیش از واردات، تحلیل مسیر ترخیص و استفاده از فناوری‌های نوین، به‌عنوان یک شریک تجاری در کنار واردکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کنند.

نقش ترخیص پلاس در توسعه آینده خدمات گمرکی

ترخیص پلاس با نگاه به تغییرات آینده صنعت، فعالیت خود را تنها به انجام فرآیندهای اجرایی محدود نکرده است. این مجموعه تلاش دارد با ترکیب تجربه عملی در امور گمرکی، دانش تخصصی و توسعه راهکارهای نوین، نقش موثرتری در بهبود تجربه صاحبان کالا از فرآیند ترخیص ایفا کند.

حرکت به سمت دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد امکان پیگیری شفاف‌تر پرونده‌ها، توسعه محتوای تخصصی و ارائه آموزش‌های کاربردی برای فعالان تجارت خارجی، بخشی از مسیر توسعه‌ای ترخیص پلاس برای حضور موثرتر در آینده این صنعت است. هماهنگی با تغییرات و به‌روزرسانی مداوم روش‌های اجرایی، تضمین‌کننده کیفیت خدمات ارائه شده به واردکنندگان خواهد بود.

جمع‌بندی

ترخیص کالا یکی از مهم‌ترین مراحل زنجیره واردات و تجارت خارجی است و انتخاب یک مجموعه متخصص می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها، مدیریت زمان و جلوگیری از بروز مشکلات گمرکی داشته باشد. ترخیص پلاس با ارائه خدمات تخصصی، همکاری با کارشناسان مجرب و تمرکز بر شفافیت در فرآیندهای اجرایی، در تلاش است خدماتی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانان ارائه دهد.

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