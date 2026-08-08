به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار که در یکی از مجموعه‌های گردشگری شاهرود برگزار شد، با اشاره به رسالت مهم اصحاب رسانه در آگاهی‌بخشی به جامعه اظهار کرد: نقش رسانه‌ها مانند معلمان، کمک به آگاهی‌بخشی به جامعه است.

وی با بیان اینکه ثمره آگاهی‌بخشی رسانه‌ها به جامعه، امیدآفرینی است، افزود: ساختن فضای شفاف و در نهایت اعتمادسازی در میان عموم جامعه، دومین ثمره آگاهی‌بخشی رسانه‌ها به جامعه است.

شهردار شاهرود درباره اقدامات انجام‌شده در این شهر توضیح داد: اجرای طرح دوچرخه‌های اشتراکی در مسیرهای مختلف شهر، در کنار راه‌اندازی بازارچه صنایع دستی، از جمله اقدامات انجام‌شده در مجموعه شهرداری شاهرود است.

احمدی با بیان اینکه راه‌اندازی ایستگاه پنجم آتش‌نشانی شاهرود از دیگر اقدامات انجام‌شده در این شهر است، تأکید کرد: ساخت ۳۴ پارک مانند مشاهیر، شهرک دانشگاه و فدک و بازپیرایی ۳۳ پارک مانند پارک کودک و همچنین نوسازی ناوگان شهرداری با نوسازی ۱۶ اتوبوس، خرید پنج خودروی مکانیزه، یک کامیون ۲۹ تنی و دو تانکر آب جدید از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

شهردار شاهرود از توزیع عادلانه خدمات به‌عنوان شعار اصلی شهرداری یاد کرد و بیان داشت: طی پنج سال اخیر ۲۶ میدان جدید در شاهرود ایجاد و ۲۰ میدان نیز اصلاح شده است. همچنین در این مدت ۷۸ دوربرگردان جدید در این شهر راه‌اندازی شد.