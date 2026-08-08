به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر اظهار کرد: حوزه رسانه و خبرنگاری در انعکاس فعالیت‌های حج و زیارت جایگاه بسیار مهمی دارد و خوشبختانه در استان، رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری مهر همواره همراه این مجموعه بوده‌اند.

وی افزود: تاکنون به یاد ندارم خبری از برنامه‌ها و فعالیت‌های حج و زیارت برای خبرگزاری مهر ارسال شده باشد و بازتاب پیدا نکرده باشد که این همراهی شایسته قدردانی است.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به سهمیه اعزام حج تمتع گفت: بر اساس قانون عربستان، سهمیه هر کشور معادل یک درصد جمعیت آن کشور تعیین می‌شود. امسال با توجه به شرایط موجود، سهمیه اعزام جمهوری اسلامی ایران حدود ۸۵ هزار نفر بود و با وجود محدودیت‌ها، تلاش شد سهمیه مناسبی نیز به استان اختصاص یابد.

کاظمی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در ایام اربعین حسینی بیان کرد: در حوزه خدمات‌رسانی، مدیران هتل، نیروهای خانه‌داری، پذیرایی، راهنمایان، امدادگران و کادر بهداشتی و درمانی نقش مؤثری در خدمت به زائران ایفا کردند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر در مرزها عملکرد مطلوبی داشت و در کشور عراق نیز کمیته راهنمای زائران، امداد و رسیدگی به گمشدگان خدمات گسترده‌ای ارائه کرد.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: امسال حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در قالب نیروهای راهنمای زائر در عراق مستقر شدند که ۲۵ نفر از آنان از خراسان شمالی بودند و در دو ایستگاه مقام امام زمان (عج) و منطقه احمدالوالی شهر کربلا به زائران خدمات ارائه کردند.

وی گفت: این نیروها در زمینه راهنمایی مسیرها، معرفی مراکز درمانی، اسکان، پاسخگویی به مشکلات زائران و سایر خدمات مورد نیاز فعالیت داشتند و خدمات ارائه‌شده، به‌ویژه از سوی مردم عراق، بسیار مطلوب و شایسته تقدیر بود.

کاظمی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌ها افزود: یکی از مشکلات امسال، اطلاع‌رسانی ناکافی درباره اپلیکیشن‌های خدمات‌رسان به زائران بود که انتظار می‌رود در سال‌های آینده اطلاع‌رسانی و آموزش در این بخش زودتر و گسترده‌تر انجام شود.

وی درباره ثبت‌نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ نیز گفت: پیش‌ثبت‌نام این سفر معنوی آغاز شده و تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰ نفر در خراسان شمالی ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد در صورت تکمیل نشدن سهمیه برخی استان‌ها، بخشی از ظرفیت به خراسان شمالی اختصاص یابد.

کاظمی استقبال مردم از ثبت‌نام حج را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بخشی از این استقبال، حاصل تلاش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و تشویق مردم به حضور در برنامه‌های حج و زیارت است.

وی در پایان ضمن قدردانی از خبرنگاران گفت: خبرگزاری مهر همواره با رویکردی متعهد، انقلابی و دلسوزانه در کنار مجموعه حج و زیارت بوده و از این همراهی صمیمانه قدردانی می‌کنیم. امیدواریم خداوند به همه فعالان رسانه‌ای که در مسیر خدمت به زائران اهل‌بیت (ع) تلاش می‌کنند، توفیق روزافزون عنایت فرماید.