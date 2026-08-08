به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی چالش ها و دغدغه های جامعه خبرنگاران و رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: اگر استان از امنیت برخوردار است ناشی از تلاش های شبانه روزی دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی است.

دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد: دادستانی بر خلاف حوزه های دیگر تعطیلی ندارد و شبانه روز در حال فعالیت هستیم، تنها شیفت ها تغییر می کنند.

خلفیان با ابزار خرسندی از تشکیل جلسه و نشست با اهالی رسانه به همت روابط عمومی دادستانی، گفت: این اقدام می تواند راهگشای مشکلات باشد؛ اهالی رسانه اگر می خواهند مطالبه گری خوب داشته باشند باید در کنار دادستان ها قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه داستان مامور اجرا نیست بلکه مدعی العموم است که کار پیگیری و نظارت را انجام می دهد، اظهار کرد: در برخی مباحث می شنوم یا می بینم دادستان را مامور اجرا می دانند در حالی که بنده مقام قضایی هستم که به دنبال مسائلی رفته و پیگیری می کنم لذا در خصوص مطالبه گری هایی که ممکن است در استان مطرح شود رسانه ها در کنار ما قرار گیرند تا درست و مشروع باشند.

دادستان مرکز خوزستان تاکید کرد: کلی گویی در مطالبه گری معنا ندارد و مطالبه گری خاص و جزئی مورد نظر است.

خلفیان با بیان اینکه خبرنگاری و رسانه فن و هنر است، تصریح کرد: فرد باید سواد رسانه و هنر داشته باشد که بداند چگونه از مطلب به نحو دقیق استفاده کند، در خصوص حقوق نیز این موضوع مطرح است.

وی افزود: همچنین خبر باید دقیق و هنرمندانه باشد تا فردی که به حق از آن مطالبه گری می شود خبرنگار را درگیر مباحث قضایی نکند؛ بنابراین توصیه می شود برای بیان عبارات و کلمات از مشاور حقوقی دقیق استفاده شود.

دادستان مرکز خوزستان با اعلام اینکه خبرنگار و اهالی رسانه باید موازین شرعی را رعایت کنند، عنوان کرد: یک خبر ممکن است شخصیت یک مسلمان را تحت الشعاع قرار دهد؛ بنابراین خبرنگاران هم همچون ما مسئولیت شرعی دارند.

خلفیان، بیان واقعیات اجتماعی را موضوع دیگر که باید به آن توجه داشت برشمرد و ادامه داد: خبرنگاران واقعیت ها را بیان کنند و مسائل حاشیه ای که به رسانه و خبرنگار آسیب می زند نباید شما را در یک خبر درگیر کند.

نقش بی بدیل خبرنگار در توسعه فرهنگی

وی با تاکید بر اینکه نقش خبرنگار در توسعه فرهنگی استان، منطقه و کشور بی بدیل است، گفت: یکی از دلایل افزایش مراجعه به دادگستری و دادستانی، مشکلات فرهنگی جامعه بوده که انکارناپذیر است؛ بنابراین نقش شما در رفع معضلات اجتماعی پررنگ است که کمتر شاهد آن هستیم. از سوی دیگر علاوه بر مطالبه گری از دادستان، می توانید از دیگر مدیران ار جمله استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد و ... مطالبه گری داشته باشید اما نهضت مردمی را فعال کرده و در بطن مردم هم مطالبه گری انجام دهید.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به موضوع اخلاق مداری در رسانه و خبرنگاری، بیان کرد: این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد، شما باید اخلاق، حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی افراد را رعایت کنید.

خلفیان اظهار کرد: دادستانی در چارچوب قانون و موازین شرعی پشتیبان خبرنگاران و اهالی رسانه است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری یک علم است که باید در استان مورد تدبیر قرار گیرد، تصریح کرد: معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستانی تلاش کند برای رسیدگی به مسائل حقوقی خبرنگاران شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای مرکزی تشکیل شود و فردی به عنوان قاضی انتخاب شود که سواد رسانه داشته باشد.

خلفیان گفت: کمیته ای زیرمجموعه حقوق عامه تشکیل شود، همچنین جلسات با اهالی رسانه به صورت فصلی برگزار شود و گوینده اهالی رسانه باشند، اطلاعات را بدهند تا بتوانم ورود داشته باشم چرا که نقش خبرنگاران در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است.

تشکیل شعبه شورای حل اختلاف با حضور اهالی رسانه

وی افزود: همچنین در صورت امکان شعبه شورای حل اختلاف متشکل از اهالی رسانه تشکیل شود تا پیش از رسیدگی پرونده در دادگاه، در شورای حل اختلاف مباحث فنی و رسانه ای مورد ارزیابی قرار گیرد که شاید بسیاری از پرونده ها همان جا مختومه شود.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به موضوع مسئولیت های اجتماعی بیان کرد: سال گذشته تصویب نامه ای در باب مسئولیت های اجتماعی توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد که طبق آن نهادها و شرکت ها نمی توانند هرجایی مبلغ را هزینه کنند بلکه پیش از آن باید در یکی از ارکان مدیریتی آن ها مبلغ و محل آن مشخص و تصویب شود، سپس در ردیف بودجه بیاید و بعد کار صورت گیرد که این به نوعی محدود کننده است.

خلفیان اظهار کرد: در خصوص ترک فعال ها، قانون در برخورد شفاف نیست و در برخی موارد کار با استنباط ورود پیدا کرده و کار انجام می شود که نیازمند اصلاح و بروزرسانی قانونی است البته اکنون لایحه ای در این خصوص در دست اقدام مجلس است.

وی به مسأله باج نیوزها در فضای رسانه ای اشاره و عنوان کرد: این اقدام کاری بسیار غیراخلاقی و غیرانسانی است اما اگر موردی مستند و مشخص است به بنده اطلاع رسانی شود کما اینکه در برخی موارد ورود داشتیم؛ این موضوع مختص خوزستان یا کشور نیست بلکه در کل جهان وجود دارد.

دادستان مرکز خوزستان تاکید کرد: خبر اول را خبرنگاران متعهد منتشر کنند و اجازه ندهید افرادی که قصد ایجاد هزینه برای نظام را دارند نقش بازی کنند.