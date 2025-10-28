به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر سه‌شنبه در آئین کلنک زنی احداث نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: ناترازی برق استان اردبیل در پیک مصرف ۱۲۰ الی ۱۵۰ مگاوات است که برای جبران آن ۳۷۵ مگاوات برق در نیروگاه‌های خورشیدی تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت در حمایت از احداث نیروگاه‌های خورشیدی و ارائه مشوق‌ها هیچ محدودیتی ندارد؛ افزود: تأمین تسهیلات مورد نیاز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت صندوق توسعه ملی بدون محدودیت انجام می‌گیرد.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه دولت برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای اقتصادی تلاش می‌کند ادامه داد: بخش خصوصی نیز برای تحقق این امر مهم باید دست در دست دولت فعالیت کند.

امامی یگانه بیان کرد: فاز اول نیروگاه خورشیدی کارخانه سیمان آرتا با ظرفیت ۵ مگاوات، در زمینی به مساحت ۷ هکتار و با سرمایه گذاری ۳ میلیون دلار، کلنگ زنی شد.

گفتنی است استاندار اردبیل با همراهی اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از نیروگاه تولید برق CHP سولارویند انرژی در نمین بازدید و برای حل مشکلات این واحد اقتصادی دستورات لازم را صادر کرد.