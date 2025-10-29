حقانی: مرکز تخصصی توانمندسازی ارکان مسجد در هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه ملی مسجد با اشاره به برنامهریزی برای تقویت جایگاه مردمی مساجد اظهار کرد: با هماهنگی نماینده فقید ولیفقیه در استان و مجموعه قرارگاه ملی مسجد، مقرر شده است مرکزی تخصصی در حوزه توانمندسازی ارکان مسجد تأسیس شود.
وی افزود: این مرکز با همکاری تولیت مسجد جامع فاطمی و در راستای تحقق رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی در مردمیسازی فعالیتها، ایجاد خواهد شد تا بتواند آموزش، پشتیبانی و توانافزایی نیروهای فعال در مساجد را برعهده گیرد.
مساجد، پایگاه مردم و محور موفقیتهای اجتماعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به نقش بیبدیل مردم در موفقیت فعالیتهای فرهنگی گفت: هر زمان مردم در کارها حضور داشتهاند، موفقیت حاصل شده است. تبلیغ یعنی رساندن پیام به مردم برای تفاهم با آنان، نه صرفاً انجام فعالیتهای اداری و سازمانی.
او تصریح کرد: اگر کارها را صرفاً در چارچوب سازمانی ببینیم و مردم را از فرآیندها کنار بگذاریم، کار خراب میشود. موفقیت سازمان تبلیغات اسلامی زمانی معنا دارد که مردم محور فعالیتهای آن باشند.
احیای ارزش کارهای کوچک و مستمر در مسجد
حجتالاسلام حقانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کمتوجهی به فعالیتهای ساده اما تأثیرگذار در مساجد گفت: متأسفانه گاهی کارهای کوچک را کمارزش میدانیم، در حالی که استمرار همین کارهای کوچک در طول زمان، اثرات بزرگی در جامعه گذاشته است.
وی افزود: خدمت در مسجد و امام جماعت بودن نباید کار کماهمیتی تلقی شود. متأسفانه برخی، استخدام اداری را بر امامت جماعت ترجیح میدهند، در حالی که رازق حقیقی خداوند است و خدمت در مسجد افتخار طلبگی است.
تأکید بر اخلاص و پرهیز از منیت سازمانی
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به لزوم اخلاص در کارهای فرهنگی تأکید کرد: اگر منیتهای فردی و سازمانی کنار گذاشته شود، مساجد میتوانند به کانونهای واقعی تحول فرهنگی تبدیل شوند. ما باید در کارها حل شویم و به جای نام سازمان، نام مردم و مسجد بدرخشد.
وی با اشاره به نمونههای تاریخی از نقش مساجد در تحولات کشور گفت: در دوران دفاع مقدس، در بحران کرونا و در کمکهای مؤمنانه، این مساجد بودند که نقشآفرینی کردند. امروز نیز باید همان روحیه ایثار و مردمی بودن را در مساجد زنده نگه داریم.
حجتالاسلام حقانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با همراهی ائمه جماعات، طلاب و نیروهای مردمی در تلاش است تا با تأسیس مرکز تخصصی توانمندسازی ارکان مسجد، گام مؤثری در تقویت فرهنگ مسجد و ارتقای نقش اجتماعی آن در استان هرمزگان بردارد.
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