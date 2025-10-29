به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان با بیان اینکه، امیدوارم با نگاه به عملکرد گذشته بتوانیم چراغ راه آینده را روشن کنیم، گفت: تجربیات گذشته باید ما را در ترسیم نقشهای روشن برای مسیر پیشرو یاری کند و همه مدیران با انگیزه و عزم راسخ برای حرکت سریع و پیشران در حوزه تخصصی خود گام بردارند.
یافتن فرصتها در میان تهدیدهای اقتصادی موجود
وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور، افزود: در موقعیتی قرار گرفتهایم که تورم ساختاری و فشار هزینهها، مهمترین چالش اقتصاد ملی است. تورم ریشه همه عدم تعادلهای اقتصادی است و اگر برای آن چارهاندیشی نشود، ساختارها به تعادل نخواهد رسید.
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح تأثیر سیاستهای اقتصادی، فشارهای بینالمللی و نوسانات نرخ ارز بر افزایش تورم، تصریح کرد: کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ پدیدهای که از یک سو موجب افزایش هزینههای تولید و ساخت مسکن میشود و از سوی دیگر به کاهش تقاضای مؤثر و رکود در بازارها دامن میزند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بانکها نیز از چالشهای ناشی از کسری بودجه دولت و مالیه تورمی مستثنا نیستند. در چنین شرایطی باید فعال و فرصتجو باشیم، زیرا حتی در فضای پرریسک و پیچیده اقتصادی نیز میتوان مسیر رشد و توسعه را یافت.
پرداخت ۵۱ درصد تسهیلات شبکه بانکی به نهضت ملی توسط بانک مسکن
خورسندیان با اشاره به نقش بانک مسکن در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با وجود ناترازی شبکه بانکی و فشارهای ناشی از تکالیف قانونی، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته است؛ بهطوریکه بیش از ۵۱ درصد عملکرد شبکه بانکی در این حوزه متعلق به بانک مسکن است. این افتخار بزرگی برای مجموعه ماست و مورد تأیید نمایندگان مجلس و مقامات دولتی نیز قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه، فروش اقساطی واحدهای بالای ۸۰ درصد پیشرفت را از اولویتهای مدیریتهای شعب برای بازگشت منابع به چرخه بانک دانست.
وی با تأکید بر لزوم انضباط مالی و مدیریت بهینه منابع و مصارف افزود: این بانک از شفافترین و قانونمدارترین بانکهای کشور است. امسال نیز نخستین مجمع شبکه بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در بانک مسکن برگزار شد که نشانه انضباط و سلامت مالی این مجموعه است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین با تاکید بر جذب منابع به منظور هموارسازی مسیر تحقق اهداف، خواستار همگرایی بیشتر شبکه بانک با گروه مالی بانک مسکن و استفاده متقابل از ظرفیتهای شرکتهای وابسته شد.
بهبود وضعیت معیشتی همکاران در چارچوب قوانین جزو اولویتهاست
او از هیاتمدیره منسجم و دلسوز بانک مسکن بهعنوان پشتیبان تصمیمات راهبردی و عامل ارتقای جایگاه بانک یاد کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران گفت: بهبود معیشت سرمایه انسانی از اولویتهای ماست. ضمن پایبندی به قانون مدیریت خدمات کشوری، همه ظرفیتها را برای ارتقای رفاه همکاران به کار میگیریم.
خورسندیان افزود: تشکیل کمیته مشورتی سرمایه انسانی و ترمیم کمیته انتصابات برای شایستهگزینی از جمله اقدامات جدید در این راستاست. همچنین خدمات آنلاین بیمارستانی برای کارکنان نیز با هدف رفع بخشی از دغدغههای درمانی آنان به اجرا درآمده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد برای ترسیم آیندهای بهتر است، گفت: بانک مسکن به عنوان نهادی پیشرو در تأمین مالی بخش مسکن، باید جایگاه شایسته خود را در شبکه بانکی کشور تثبیت کند و با روحیه، انگیزه و عزم راسخ مسیر رشد و تعالی را ادامه دهد.
لازم به ذکر است همایش سراسری مدیران ارشد بانک مسکن، با محوریت جذب منابع و خروج از زیان و تبیین راهبردها، اهداف و برنامهها با حضور مدیرعامل بانک، رئیس و اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل و مدیران شعب استانها و مناطق و روسای ادارات در حال برگزاری است.
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