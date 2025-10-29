حمایت‌ از بورس ادامه دارد؛ شاخص کل در مسیر فتح سقف تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ بازار سرمایه در ادامه فاز حمایتی هفته‌های اخیر با تقویت معاملات و حضور پررنگ خریداران حقیقی، پنجمین رشد متوالی هفتگی خود را ثبت کرد.

شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۳۳,۴۳۶.۰۹ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد در سطح ۳,۲۰۹,۰۵۴.۴۹ واحد ایستاد و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲,۵۲۱.۱۱ واحدی معادل ۰.۲۷ درصد به عدد ۹۲۴,۶۵۲.۷۴ واحد رسید.

این صعود در حالی رقم خورد که بازارساز طی دو هفته گذشته توانسته شاخص را بالای مرز ۳ میلیون واحد نگه دارد؛ ناحیه‌ای که عملاً کف روانی بازار را تثبیت کرده و نشان‌دهنده اراده جدی برای حفظ روند صعودی است.

تثبیت شاخص در کانال ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی

بازار سهام بعد از رفت‌وبرگشت‌های مکرر در محدوده ۳ میلیون واحدی، این هفته را با فتح کانال ۳,۲۰۰,۰۰۰ واحدی به پایان برد. در هفته‌های گذشته شاخص به‌طور مقطعی تا سطح ۲,۹۷۲,۰۰۰ واحد عقب‌نشینی کرده بود اما حمایت بازارساز مانع از شکست سطح کلیدی شد و حالا بازار با اطمینان بیشتری در مسیر صعود قرار دارد.

این تثبیت نه تنها سبب آرامش خریداران حقیقی شده بلکه موجب تغییر نگاه بخشی از فعالان بازار از احتیاط به امیدواری شده است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که فضای ژئوپلتیکی منطقه می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع از شکل‌گیری روندهای مطمئن شود و بازار سهام را همچنان در رده بازارهای پرریسک نگه دارد.

ورود نقدینگی و افزایش ارزش معاملات

ارزش معاملات خرد امروز به رقم ۱۴,۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته رشد محسوسی نشان می‌دهد. همچنین ۲۳۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار شد در حالی‌که صندوق‌های درآمد ثابت شاهد خروج ۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی بودند.

در کل بورس تهران نیز جمعاً ۶۰۰,۷۹۸ معامله به ارزش ۱۵۹,۴۶۲.۰۵۴ میلیارد ریال و حجم ۳۱.۸۳۲ میلیارد سهم انجام شد. ارزش کل بازار بورس نیز به رقم ۹۵,۲۶۵,۲۴۲.۹۳۷ میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد کلی ارزش سهام شرکت‌ها در پایان هفته کاری است.

نسبت صف‌های خرید و فروش

تا پایان معاملات، ۱۶۹ نماد با صف خرید به ارزش ۲,۰۷۲ میلیارد تومان و ۵۱ نماد با صف فروش به ارزش ۳۲۸ میلیارد تومان همراه بودند. همچنین ۲۰۵ نماد مثبت بدون صف و ۲۳۳ نماد منفی بدون صف ثبت شد.

میانگین سرانه خرید حقیقی ۸۲ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۴۶.۲ میلیون تومان بود که نشان از غلبه رفتار خرید در بازار دارد.

شاخص‌های اصلی بازار

بر اساس آمار پایانی:

شاخص قیمت وزنی – ارزشی: ۵۶۴,۸۶۱.۷۷ واحد با رشد ۵,۸۸۵.۴۶ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد

شاخص آزاد شناور: ۴,۰۴۷,۰۳۵.۱۵ واحد با افزایش ۴۵,۴۵۷.۹۲ واحدی معادل ۱.۱۴ درصد

شاخص بازار اول: ۲,۵۲۱,۹۶۷.۸۳ واحد با رشد ۲۶,۶۳۲.۷۱ واحدی (۱.۰۷ درصد)

شاخص بازار دوم: ۵,۹۳۰,۷۱۳.۶۵ واحد با افزایش ۶۰,۷۲۵.۰۳ واحدی (۱.۰۳ درصد)

این داده‌ها بیانگر مشارکت گسترده‌تر حقوقی‌ها و حقیقی‌ها در نمادهای بزرگ بازار است.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار، فارس، فملی، فولاد، پارسان، شپنا، وغدیر بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.

فارس با قیمت پایانی ۸,۹۹۰ ریال، اثر مثبت ۸,۷۵۴.۸۱ واحدی

فملی با ۸,۴۲۰ ریال، اثر مثبت ۶,۳۶۴.۰۷ واحدی

با ۸,۴۲۰ ریال، اثر مثبت ۶,۳۶۴.۰۷ واحدی فولاد با ۲,۸۹۴ ریال، اثر مثبت ۴,۲۴۲.۷۲ واحدی

پارسان با ۷۴,۲۰۰ ریال، اثر مثبت ۲,۱۲۷.۴۲ واحدی

شپنا با ۵,۰۰۸ ریال، اثر مثبت ۱,۵۶۱.۰۶ واحدی

با ۵,۰۰۸ ریال، اثر مثبت ۱,۵۶۱.۰۶ واحدی در مقابل، تنها تاپیکو با کاهش قیمت به ۱۸,۲۴۰ ریال اثر منفی ۱,۲۶۴.۵۶ واحدی بر شاخص داشت.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس

بر اساس تعداد معاملات، نمادهای پرتراکنش عبارت بودند از:

خودرو (ایران‌خودرو): ۲۳,۹۲۱ معامله با قیمت پایانی ۵۴۱ ریال و رشد ۱.۸۸ درصد، ارزش معاملات ۲,۱۰۸.۱۶۹ میلیارد ریال.

وبملت (بانک ملت): ۲۳,۸۹۷ معامله با قیمت ۱,۲۶۶ ریال و رشد ۰.۱۶ درصد، ارزش ۳,۰۸۷.۵۹۹ میلیارد ریال.

(بانک ملت): ۲۳,۸۹۷ معامله با قیمت ۱,۲۶۶ ریال و رشد ۰.۱۶ درصد، ارزش ۳,۰۸۷.۵۹۹ میلیارد ریال. خساپا (سایپا): ۲۰,۲۵۷ معامله با قیمت پایانی ۵۰۶ ریال و رشد ۲.۰۲ درصد، ارزش ۱,۵۷۴.۲۶۶ میلیارد ریال.

(سایپا): ۲۰,۲۵۷ معامله با قیمت پایانی ۵۰۶ ریال و رشد ۲.۰۲ درصد، ارزش ۱,۵۷۴.۲۶۶ میلیارد ریال. ولنوین (لیزینگ اقتصاد نوین): ۱۸,۰۹۹ معامله، کاهش ۲.۳ درصدی با قیمت ۲,۶۷۱ ریال.

(لیزینگ اقتصاد نوین): ۱۸,۰۹۹ معامله، کاهش ۲.۳ درصدی با قیمت ۲,۶۷۱ ریال. آلومینا ( آلومینای ایران): ۱۰,۷۴۹ معامله، کاهش ۰.۷۹ درصدی تا ۱۱۰,۵۱۰ ریال.

( ایران): ۱۰,۷۴۹ معامله، کاهش ۰.۷۹ درصدی تا ۱۱۰,۵۱۰ ریال. فملی (ملی صنایع مس ایران): ۹,۹۵۳ معامله، رشد ۲.۱۸ درصدی تا ۸,۴۲۰ ریال.

(ملی صنایع مس ایران): ۹,۹۵۳ معامله، رشد ۲.۱۸ درصدی تا ۸,۴۲۰ ریال. شپنا (پالایش نفت اصفهان): ۹,۷۸۱ معامله، افزایش ۱.۷۹ درصدی به ۵,۰۰۸ ریال.

معمولاً نمادهای بانکی، خودرویی و فلزی در صدر فهرست‌های پرتراکنش روزانه قرار داشته‌اند و امروز نیز این الگو تکرار شد.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۱۴۱.۷۱ واحدی معادل ۰.۵۱ درصد در سطح ۲۷,۸۸۳.۷۴ واحد قرار گرفت. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۵,۱۶۳,۸۵۱.۵۶۳ میلیارد ریال و ارزش بازار پایه ۳,۸۰۲,۴۴۱.۰۸۸ میلیارد ریال گزارش شد.

ارزش کل معاملات فرابورس به ۱,۳۱۳,۳۷۸.۱۷۵ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۹.۹۲۹ میلیارد سهم رسید؛ در مجموع ۳۷۳,۷۲۳ معامله انجام شد.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار:

نیشکر با قیمت پایانی ۵۵,۸۵۰ ریال، اثر مثبت ۳۱.۴۹ واحد

کگهر با ۶,۶۲۰ ریال، اثر مثبت ۱۹.۲۸ واحد

با ۶,۶۲۰ ریال، اثر مثبت ۱۹.۲۸ واحد فزر با ۷۶,۰۰۰ ریال، اثر مثبت ۱۴.۳۸ واحد

با ۷۶,۰۰۰ ریال، اثر مثبت ۱۴.۳۸ واحد آریا با ۸۹,۷۵۰ ریال و زاگرس با ۱۰۶,۲۵۰ ریال هرکدام تأثیر مثبت در شاخص فرابورس داشتند.

نمادهای پرتراکنش شامل:

نان (صنایع غذایی رضوی): ۲۶,۵۶۴ معامله، کاهش ۱.۹۵ درصد با قیمت ۳,۳۲۴ ریال

رپویا (پویا): ۲۳,۰۹۰ معامله، کاهش ۱.۱۴ درصد تا ۳۰,۲۵۰ ریال

مهر (سرمایه‌گذاری مهر): ۲۰,۹۰۸ معامله، افت ۰.۱ درصدی تا ۳,۹۸۶ ریال

فزر (پویا زرکان آق‌دره): ۱۳,۳۶۶ معامله، رشد ۱.۹۵ درصدی تا ۷۶,۰۰۰ ریال

وپایا (سرمایه‌گذاری پایا تدبیرپارسا): ۱۰,۹۴۷ معامله، افزایش ۱.۱۹ درصدی تا ۱,۱۸۶ ریال

خیمن (ایمن خودرو شرق): ۷,۴۲۴ معامله، رشد ۱.۶۹ درصدی تا ۴,۰۸۰ ریال.

تحلیل نهایی و چشم‌انداز هفته آینده

روند معاملاتی امروز نشان‌دهنده آرامش نسبی بازار و قدرت حمایت بازارساز بود. تثبیت شاخص کل در حوالی ۳,۲۰۰,۰۰۰ واحد، امید تازه‌ای میان معامله‌گران ایجاد کرده است. با این حال، تثبیت بالای ناحیه مقاومتی ۳,۱۰۰,۰۰۰ واحدی که در هفته جاری شکسته شد، هنوز نیازمند محرک‌های بنیادی قوی‌تر است.

تحلیلگران معتقدند در صورت حفظ جریان نقدینگی حقیقی و افزایش حجم معاملات، بازار می‌تواند در روزهای آینده به سمت مقاومت تاریخی حرکت کند. در غیر این صورت، اصلاح کوتاه‌مدتی به‌منظور جمع‌آوری انرژی برای جهش بعدی محتمل خواهد بود.