به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برای بررسی روند اجرای اردوگاههای راهیان نور استان قزوین در مناطق عملیاتی جنوب با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختهای اقامتی و رفاهی زائران راهیان نور گفت: اردوگاههای استان قزوین در مناطق عملیاتی جنوب باید با برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاههای مرتبط به سرعت آماده بهرهبرداری شوند تا زائران بتوانند در شرایطی مطلوب از این مناطق بازدید کنند.
وی افزود: اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است و فراهم کردن زیرساختهای مناسب در اردوگاههای اقامتی میتواند به پویایی این حرکت فرهنگی و معنوی کمک قابلتوجهی کند.
معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از استانها در حال توسعه زیرساختهای خود در مناطق عملیاتی هستند، قزوین نیز باید با سرعت بیشتری در مسیر تکمیل اردوگاههای خود گام بردارد تا در فصلهای آتی شاهد اعزام گستردهتر کاروانهای دانشآموزی و دانشجویی باشیم.
حقلطفی با اشاره به ظرفیت بالای شهرداریها در اجرای پروژههای مشارکتی گفت: حضور فعال شهرداریها در تکمیل اردوگاهها میتواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و روند اجرا را سرعت ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از مصالح بومی، طراحی مناسب اقامتگاهها و پیشبینی امکانات فرهنگی و رفاهی برای زائران از جمله محورهایی است که باید در اجرای طرحها مدنظر قرار گیرد.
وی در پایان یادآور شد: تکمیل این اردوگاهها نهتنها اقدامی عمرانی، بلکه حرکتی فرهنگی و هویتی است که در استمرار روایت دفاع مقدس و تقویت پیوند نسل جوان با ارزشهای انقلاب اسلامی نقش تعیینکنندهای دارد.
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