به گزارش خبرنگار مهر، ولی چگینی عصر یکشنبه در جلسه شورای شهر قزوین با بیان اینکه قزوین شهری بزرگ، افتخارآفرین و برخوردار از سابقه فرهنگی و تاریخی است، اظهار کرد: قزوین برای همه ما مایه مباهات است و شهری با چهرههای برجسته سیاسی، هنری، ورزشی و فرهنگی است که در سطح کشور افتخارآفرینی کردهاند اما ورودیهای فعلی شهر هیچ نسبتی با این عظمت و هویت ندارند و نخستین تصویر نادرست را از قزوین به مهمانان منتقل میکنند.
وی افزود: ورودی هر شهر سلام نخست آن شهر به مسافران است و چند ثانیه اول ورود، تصویر روشنی از نظم، فرهنگ و هویت شهر ارائه میدهد اما ورودیهای قزوین، بهویژه ورودی از سمت تهران، نه تنها این نقش را ایفا نمیکنند بلکه چهرهای ناهماهنگ و نازیبا دارند.
ورودی بلوار آیتالله خامنهای باید بازتعریف شود
چگینی با اشاره به ورودی بلوار آیتالله خامنهای که از سمت تهران دروازه ورود به شهر محسوب میشود، بیان کرد: این ورودی میتواند برند و نماد شهر باشد اما اکنون به جای خوشامدگویی و نمایش شکوه قزوین، به محور تعمیرگاهها و کاربریهای نامتناسب تبدیل شده است.
عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: این وضعیت با هویت فرهنگی، تاریخی و گردشگری قزوین سازگار نیست.
وی تصریح کرد: ورودی بلوار آیتالله خامنهای باید از نو تعریف شود و نه صرفاً بهعنوان یک مسیر بلکه باید بهعنوان یک برند شهری در نظر گرفته شود.
ساماندهی کاربریها، انتقال تدریجی واحدهای تعمیرگاهی به نقاط مناسب، ایجاد فضای سبز چشمگیر، نورپردازی هماهنگ، نصب تابلوهای خوشامدگویی، عناصر فرهنگی و معرفی ظرفیتهای گردشگری میتواند این محور را به یکی از زیباترین ورودیهای کشور تبدیل کند.
مقایسه با شهرهای کوچکتر و لزوم اقدام فوری
عضو شورا با اظهار تأسف از اینکه برخی شهرهای کوچکتر ورودیهایی بسیار زیباتر و جذابتر از قزوین دارند، گفت: در سفر به نقاط مختلف کشور دیدهایم که حتی شهرهای کوچک ورودیهایی دارند که در بدو ورود، شخصیت و ظرفیتهای آن شهر را معرفی میکند و شایسته نیست قزوین با این سابقه و جایگاه، ورودیهایی بیروح و ناهماهنگ داشته باشد.
چگینی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری عملی افزود: این موضوع باید در بودجه سال آینده لحاظ شود و حتی اگر لازم است مشاور گرفته شده و طرحهای مختلف تهیه شود و پس از بررسی در شورای شهر، بهترین طرح به تصویب برسد.
وی عنوان کرد: هدف ما ایجاد ورودیهایی در شأن شهر بزرگ، فرهنگی و تاریخی قزوین است.
وی در پایان با بیان اینکه اصلاح ورودیها یک مطالبه جدی مردم است و نباید آن را به تعویق انداخت، خاطرنشان کرد: قزوین شایسته ورودیهایی زیبا، منظم و هویتمند است که درخور تاریخ و ظرفیتهای فرهنگی این شهر باشد.
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