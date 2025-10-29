۱۵ کشتی حامل نهاده دامی از طریق بندر امام خمینی وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بدوی با اشاره به واردات گسترده نهاده‌های دامی در سال جاری، اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری، نهاده‌های دامی متعلق به این شرکت شامل کنجاله سویا، ذرت و جو، از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: این محموله‌ها توسط ۱۵ فروند کشتی به بندر امام خمینی منتقل شده‌اند که نشان‌دهنده حجم بالای تأمین خوراک دام در استان و کشور است.

بدوی با اشاره به ظرفیت‌های بندر امام خمینی، گفت: این بندر با برخورداری از ۴۰ پست اسکله و تجهیزات پیشرفته تخلیه و بارگیری، یکی از بنادر چندمنظوره ایران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وجود مجتمع بزرگ بندری، سیلوهای ذخیره‌سازی، پایانه‌های نفتی و مخازن فرآورده‌های پتروشیمی، ظرفیت بالایی برای صادرات و واردات در این بندر ایجاد کرده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی بندر امام خمینی، افزود: نزدیکی این بندر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و بنادر مجاور مانند ماهشهر، نقش مهمی در توسعه بازرگانی و صنعت جنوب کشور ایفا می‌کند.