ورود ۱۴۴ هزار تن ذرت دامی از بندر امام به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بدوی با اشاره به واردات نهاده‌های دامی از طریق بندر امام به کشور اظهار کرد: ۲ فروند کشتی اقیانوس پیما حامل ۱۴۴ هزار تن نهاده دامی ذرت دامی در اسکله فله بار بندرگاه امام در روزهای گذشته پهلوگیری کرده‌اند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان افزود: در حال حاضر عملیات تخلیه محموله این ۲ کشتی با استفاده از دستگاه‌های مکنده در حال انجام است و تا فردا به اتمام می‌رسد.

وی گفت: این محموله‌ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از کشور برزیل سفارش و خریداری شده‌اند؛ واردات نهاده‌های دامی طبق برنامه تنظیمی شرکت پشتیبانی امور دام متناسب با نیاز کشور در حال انجام است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: در هفته گذشته نیز سه کشتی اقیانوس پیمای دیگر حامل و در مجموع بیش از ۱۹۱ هزار تن نهاده دامی در بندر امام پهلوگیری و تخلیه شد.