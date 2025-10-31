  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آبان ۱۴۰۴، ۷:۴۴

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم خیابان ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی و همچنین روستاهای آرپا دره سی و خواجه می‌رساند در ساعات ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۸/۹ حداکثر به مدت ۲ ساعت احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد مطلب 6639950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها