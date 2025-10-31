اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم خیابان ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی و همچنین روستاهای آرپا دره سی و خواجه می‌رساند در ساعات ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۸/۹ حداکثر به مدت ۲ ساعت احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.