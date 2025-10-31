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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

مستمع باید از مداح شعر فاخر بخواهد

مستمع باید از مداح شعر فاخر بخواهد

مهدی سلحشور مداح سرشناس کشور از شرکت کنندگان در مراسمات مذهبی خواست تا از مداحان و ستایشگران شعر فاخر بخواهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلحشور مداح سرشناس کشور در یکی از مراسمات مذهبی خطاب به شرکت کنندگان گفت: مستمع باید از مداح و ستایشگر شعر خوب و فاخر بخواهد.

در ادامه بخشی از این سخن تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد مطلب 6639986
فاطمه علی آبادی

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