مستمع باید از مداح شعر فاخر بخواهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلحشور مداح سرشناس کشور در یکی از مراسمات مذهبی خطاب به شرکت کنندگان گفت: مستمع باید از مداح و ستایشگر شعر خوب و فاخر بخواهد.

در ادامه بخشی از این سخن تقدیم مخاطبان می‌شود: