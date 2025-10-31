دیدار وزیر علوم با رؤسای جمهور کشورهای ازبکستان و اسلواکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در شهر تاریخی سمرقند، دکتر حسین سیمایی‌، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با «شوکَت میرامانوویچ میرضیایف»، رئیس‌جمهور ازبکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سیمایی صراف ضمن ابلاغ سلام گرم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، به رئیس‌جمهور ازبکستان، بر اهمیت گسترش روابط علمی و دانشگاهی میان دو کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ازبکستان نیز در پاسخ، با ابراز خرسندی از این دیدار، پزشکیان را از برادران صمیمی و شخصیت‌های دوست‌داشتنی خود توصیف کرد و بر آمادگی تاشکند برای توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و فناورانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وزیر علوم کشورمان در ادامه، از رئیس‌جمهور ازبکستان برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد که این دعوت با استقبال گرم ایشان همراه شد.

سیمایی صراف همچنین با قدردانی از برگزاری شایسته چهل‌وسومین کنفرانس یونسکو در سمرقند، بر نقش سازنده ازبکستان در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه علم و فرهنگ تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار دیپلماسی فعال علمی و تقویت همکاری‌های دوجانبه در چارچوب منافع مشترک دو ملت تأکید کردند.

همچنین در حاشیه کنفرانس عموم یونسکو وزیر علوم با «پیتر بلگرینی»، رئیس‌جمهور اسلواکی و وزیر علوم این کشور نیز دیدار کرد.

در این دیدار پیتر بلگرینی به سفر خود به ایران در سال ۱۳۹۵ اشاره و آن تجربه را موفق ارزیابی کرد. وزیر علوم در ادامه از وی و وزیر علوم این کشور دعوت کرد که به ایران سفر کنند.

پیتر بلگرینی در ادامه خطاب به دکتر سیمایی صراف با اشاره به تنش‌های بین‌المللی و ژئوپولتیک گفت که ایران یک کشور بزرگ، مهم و استراتژیک است. روابط دیپلماتیک و دوستانه با همه کشورها از جمله ایران یک ضرورت است.

وزیر علوم و تیم همراه در پایان این دیدار کوتاه رئیس‌جمهور اسلواکی و وزیر علوم را با هدایایی که شامل صنایع دستی ایران بزرگ بود، همراهی کردند.