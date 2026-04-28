به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگوی تلفنی با خانم اساماتووا گلزات وزیر علوم قرقیزستان بر گسترش همکاریهای علمی، دانشگاهی و فناورانه میان دو کشور تأکید کرد.
در این گفتوگو، وزیر علوم قرقیزستان با آرزوی پیروزی و استقرار صلح و ثبات در ایران، از دکتر سیمایی برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورد تا ضمن بازدید از دانشگاهها و مراکز علمی در کنفرانسهای علمی پیشرو نیز حضور یابند.
سیمایی با استقبال از توسعه روابط علمی دوجانبه بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای پارکهای علم و فناوری در انتقال تجربیات و تقویت زیستبوم فناوری و نوآوری تأکید کرد و این همکاریها را زمینهساز ارتقای تعاملات فناورانه میان دو کشور دانست.
در ادامه این گفتوگو بر اهمیت توسعه تعاملات فرهنگی میان دانشجویان تأکید و راهاندازی و تقویت دورههای آموزش زبان فارسی و قرقیزی را گامی مؤثر در جهت تعمیق ارتباطات علمی و فرهنگی عنوان شد.
