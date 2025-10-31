به گزارش خبرگزاری مهر، رمان زخم خیابان به نویسندگی مهدی کرد فیروزجایی داستانی است دربارهی نوجوانی به نام شروین؛ پسری دبیرستانی که زندگیاش در ظاهر مثل بقیهی همسنوسالهایش پیش میرود، تا اینکه ناگهان با رویدادهایی در خیابانهای شهر روبهرو میشود که مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
دوست صمیمی او، شباهنگ، در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۴۰۱ در تهران شرکت میکند و توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشود. کمی بعد، در فضای مجازی و رسانهها خبری منتشر میشود مبنی بر اینکه مأموران در زمان بازداشت به او تجاوز کردهاند. این خبر مثل آتشی در دل شروین میافتد.
شروین بین احساسات متضاد گرفتار میشود: از یک طرف خشم و ترس از ظلم، و از طرف دیگر تردید نسبت به حقیقت ماجرا. او میخواهد بفهمد واقعاً چه بر سر دوستش آمده، و آیا همهی آنچه میشنود واقعیت دارد یا بخشی از جنگ رسانهای است.
در مسیر جستوجوی حقیقت، شروین با شخصیتهایی روبهرو میشود که هر کدام نمایندهی بخشی از جامعهاند:
نوجوانانی که بدون شناخت وارد اعتراضات میشوند،
خانوادههایی که بین حقیقت و امنیت سرگرداناند،
و نیروهایی که میخواهند از ماجرا روایت خودشان را بسازند.
این سفر ذهنی و احساسی باعث میشود شروین به درک تازهای از مسئولیت، واقعیت و دروغ برسد. در پایان، او درمییابد که خیابان فقط جای اعتراض یا شور نیست؛ زخمهایش عمیقتر از آن است که با شعار التیام یابد.
نکات اصلی کتاب که به مخاطب درس های عالی می اموزد شامل :
تأثیر رویدادهای اجتماعی بر ذهن و هویت نوجوانان
نقش رسانه در شکلدهی به باورها و احساسات
اهمیت تفکر، تحقیق و شناخت قبل از قضاوت
تلاش برای فهمیدن حقیقت در دنیایی پر از روایتهای متضاد
نثر کتاب ساده، صمیمی و متناسب با زبان نوجوانان است، خصوصا لحن و دایره ی لغاتش دقیقا مناسب نسل زد است اما لایههای عمیق فکری دارد. نویسنده با استفاده از «تعلیق» و «کشمکش» سعی میکند مخاطب را درگیر کند تا خودش دربارهی حقیقت قضاوت کند.
رمان «زخم خیابان» به نویسندگی مهدی کرد فیروزجایی در انتشارات معارف منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رمان زخم خیابان به نویسندگی مهدی کرد فیروزجایی داستانی است دربارهی نوجوانی به نام شروین؛ پسری دبیرستانی که زندگیاش در ظاهر مثل بقیهی همسنوسالهایش پیش میرود، تا اینکه ناگهان با رویدادهایی در خیابانهای شهر روبهرو میشود که مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
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