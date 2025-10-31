میرحسینی: هشدار سطح زرد هواشناسی؛ گرد و غبار و کاهش دما در استان

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در برخی مناطق، وزش باد نسبتاً شدید و همراه با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین احتمال نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد که در روزهای امروز و فردا می‌تواند باعث کاهش دید و افت کیفیت هوا، به ویژه در مناطق شمالی، مرکزی و شرقی استان شود.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد گفت: از روز گذشته، کاهش دما در مناطق شمالشرقی استان آغاز شده و این روند امروز نیز ادامه خواهد داشت. برای نیمهٔ شمالی استان، کاهشی در حدود دو تا پنج درجه پیش‌بینی می‌شود.

میرحسینی افزود: دیگر مناطق استان نیز کاهش دما را تجربه خواهند کرد، اما با شدت کمتر.

وی گفت: برای امروز و فردا، وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده و هشدار سطح زرد برای این شرایط صادر کردیم.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی یزد تصریح کرد: همچنین، از عصر شنبه تا اواسط دوشنبه، افزایش سرعت باد و انتقال گرد و غبار در استان دور از انتظار نیست.