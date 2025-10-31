به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حمزه‌پور بازیکن خوش استعداد و بومی بندرعباس با عملکردی چشمگیر در ترکیب تیم شهرداری بندرعباس توانست در پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با به ثمر رساندن ۱۷ گل، عنوان ارزشمند آقای گل رقابت‌ها را به دست آورد.

این بازیکن ۲۰ ساله که در محله قدیمی و پرخاطره سه‌راه برق بندرعباس زندگی می‌کند از چهره‌های برخاسته از دل فوتبال محلی هرمزگان است و مسیر پیشرفت خود را با تلاش و پشتکار مثال‌زدنی طی کرده است.

حمزه‌پور دانشجوی رشته «امور اداری» است و فوتبال خود را از تیم فولاد هرمزگان آغاز کرد جایی که با استعداد ذاتی، روحیه جنگندگی و قدرت گلزنی بالا خیلی زود توجه مربیان و اهالی فوتبال ساحلی را به خود جلب کرد.

او در ادامه مسیر حرفه‌ای خود به تیم شهرداری بندرعباس پیوست و در این فصل با نمایش‌های درخشان یکی از ارکان اصلی موفقیت تیمش در لیگ برتر بود.

در کارنامه ورزشی این بازیکن جوان افتخار آقای گلی در رده‌های سنی جوانان و امید کشور نیز به چشم می‌خورد عنوانی که نشان از تداوم درخشش او از پایه تا سطح بزرگسالان دارد.

حمزه‌پور با استمرار در عملکرد درخشان خود برای سومین بار به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت شده و از امیدهای اصلی آینده این رشته در کشور به شمار می‌رود.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس نیز با صدور پیامی، ضمن تبریک این موفقیت بزرگ از امیرحسین حمزه‌پور به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند فوتبال ساحلی هرمزگان یاد کرد و برای او آرزوی درخشش بیشتر در میادین ملی و بین‌المللی داشت.

درخشش حمزه‌پور بار دیگر نشان داد که فوتبال ساحلی هرمزگان سرشار از استعدادهای ناب و ظرفیت‌های انسانی است که در صورت حمایت و پرورش مناسب، می‌توانند نام بندرعباس را در سطح ملی و جهانی بیش از پیش مطرح کند.