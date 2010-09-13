به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی که با به ثمر رساندن 6 گل عنوان آقای گل مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2008 ازبکستان را بدست آورده بود، به دلیل شکستی از ناحیه پا نتوانست در تمرینات آماده سازی تیم زیر 19 سال ایران در اردوهای آلمان و ترکیه حضور کاملی داشته باشد.

البته در حال حاضر مصدومیت وی برطرف شده و طی روزهای آینده گچ پای این بازیکن باز می‌شود و با برنامه‌های فیزیوتراپی و آب درمانی می‌‎تواند تیم زیر 19 سال کشورمان را در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا همراهی کند.

ضمن اینکه پس از اردوی آماده سازی ترکیه، از امروز دوشنبه مرحله جدید اردوی تیم زیر 19 سال به مدت یک هفته در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود. پس از این اردو بازیکنان 2 روز استراحت کرده و مرحله بعدی اردوی این تیم از بیست و نهم شهریورماه در کمپ تیم‌های ملی به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

در اردوی این تیم که از امروز دوشنبه آغاز شده است، ایمان صادقی، علیرضا بیراوند، هادی ریش اصفهانی، علی گودرزی، ایمان شیرازی، محمدرضا خانزاد، سعید لطفی، هادی محمودی، بهرام دباغ، امید عالیشاه، محمد عبادزاده، بهمن مالکی، کامران تجری، یعقوب کریمی، هادی دهقانی، مرتضی پور علی گنجی، مهرگان گلبرگ، اکبر ایمانی، محمد صادق بارانی، کاوه رضایی، میلاد غریبی، علیرضا جهانبخش، مجتبی محبوب مجاز، پیام صاقیان و علی حیدری حضور دارند.

همچنین طبق اعلام کادر فنی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان این تیم روز نهم مهرماه برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا راهی کشور چین می‌شود.

تیم فوتبال زیر19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این تیم در گروه D رقابت ها با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.