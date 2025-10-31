سیل در مرکز ویتنام ۱۳ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این گزارش، بیش از ۱۱۶۰۰۰ خانه همچنان در آب فرو رفته، ۵۶ خانه دیگر فرو ریخته و نزدیک به ۱۵۰ خانه آسیب دیده‌اند.

این گزارش افزود که سیل همچنین نزدیک به ۴۹۰۰ هکتار برنج و سایر محصولات کشاورزی را زیر آب برده، به حدود ۷۹۰ هکتار از درختان میوه آسیب رسانده و بیش از ۱۷۷۰۰ دام و طیور را کشته است.

بر اساس این گزارش، قطع برق بیش از ۴۳۸۰۰۰ خانوار را در چهار استان و شهر تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال، طبق این گزارش، ۲۹ تُن کمک‌های امدادی از سوی دولت روسیه، شامل چادر، پتو، قایق‌های نجات و لوازم ضروری، به ساکنان سیل‌زده شهر هوئه تحویل داده شده است.