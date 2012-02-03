ولایت فقیه حافظ کیان و نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجه الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان با اشاره به به نقش ولایت در جامعه از علما به عنوان مرزدارانی یاد کرد که از کیان اسلام، قرآن و نظام اسلامی دفاع می کنند.

وی با اشاره به موضوع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تاکید بر هوشیاری و آگاهی ملت ایران افزود: باید با بصیرت و آگاهی و با بهره گیری از فرامین مقام معظم رهبری تلاش کنیم تا بیگانگان و جریانهای قدرت و ثروت نتوانند در مجلس آتی دخالت و یا نفوذ کنند.

وی خواستار حضور حد اکثری مردم و انتخاب اصلح نمایندگان از سوی مردم شد و گفت: باید با حضور فعال در این مسیر دین خود را به امام و شهدا ادا کنیم.

حجت الاسلام کوثری، انقلاب اسلامی را امانتی بزرگ در دست مردم و مسولان دانست و بیان کرد: همه وظیفه دارند در حراست از انقلاب و حفظ ارزشهای اسلامی این نظام تلاش کنند.

وی امام شناسی را سر لوحه برنامه های دهه فجر دانست و تاکید کرد: ولایت فقیه حافظ کیان اسلام، عزت و جلال مسلمین است و پیروی از ولایت موجب می شود تا مال، آبروی و نوامیس مردم حفظ و دشمن در رسیدن به اهداف شوم خود و در جهت ایجاد توطئه و فتنه بیش از گذشته نا امید شود.

امام جمعه شیروان با اشاره به سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) و حضرت خدیجه (س) از جوانان خواست در مسیر ازدواج آسان حرکت کنند و زندگی سعادتمند را برای خود تشکیل دهند.

حجت الاسلام کوثری با تبریک هفته وحدت گفت: جامعه امروز و دنیای اسلام بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت دارد و در پرتو همین وحدت است که مسلمین به جایگاه اصلی خود دست خواهند یافت.