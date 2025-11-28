به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم سالاری امام جمعه موقت بخش رودخانه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت زیست عفیفانه آن را یکی از ارکان ایمان و تقوا در زندگی اجتماعی عنوان کرد.

وی گفت: این سبک زندگی نقشی حیاتی در استحکام خانواده و ایجاد جامعه‌ای سالم دارد.

سالاری با اشاره به جایگاه ویژه خانواده در اسلام، تصریح کرد: خانواده تنها محل سکونت نیست بلکه مدرسه‌ای برای تربیت نسل و محل رشد جامعه است و ستون اصلی آن عفاف، صداقت و پاکدامنی است.

وی افزود: جامعه‌ای که عفاف در آن حاکم باشد، شاهد افزایش اشتیاق به ازدواج و تقویت اعتماد و وفاداری در خانواده‌ها خواهد بود.

امام جمعه موقت رودخانه همچنین از تهدیدات جدیدی مانند ترویج روابط ناسالم و سبک زندگی فردگرایانه که خانواده‌ها را تهدید می‌کند، هشدار داد و گفت باید در برابر این تهدیدها هوشیار بود.

در ادامه وی به گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان بزرگ ایران از جمله شهیدان فخری‌زاده و شهریاری پرداخت و گفت: این شهدا با حضور دانشمندانی همچون فریدون عباسی، محمد تهرانچی و منوچهری باعث سربلندی دانشمندان شهید ایران شدند.

وی همچنین افزود: امروز ایران در آستانه جهشی بزرگ در حوزه‌های هوافضا و انرژی هسته‌ای قرار دارد و این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش دانشمندانی است که با اتکا به توان داخلی مرزهای علمی را فتح کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سالاری در پایان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره تجربه اوکراین، تاکید کرد: اعتماد به قدرت‌های غربی نه تنها امنیت و استقلال کشورها را تضمین نمی‌کند بلکه می‌تواند به از دست رفتن منابع و امنیت ملی منجر شود.

ملت‌ها باید استقلال خود را در گرو دیگران نگذارند و مسیر پیشرفت علمی و فناوری را با تکیه بر توان داخلی دنبال کنند.