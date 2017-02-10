جمهوری اسلامی ایران به قدرت فکری منطقه و جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین با تجلیل از حضورباشکوه و دشمن شکن مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: باید مسئولان نظام اسلامی به خوبی قدر مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی را بدانند.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین افزود: انقلاب اسلامی ایران دارای اهداف و آرمان هایی است که همگان باید با تمام توان و ظرفیت برای تحقق این ارزش ها تلاش کنند.

وی با اشاره به این نکته که راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سال ۹۵، رنگ و بوی فاطمی به خود داشت، ادامه داد: ۲۲ بهمن امسال با نام حضرت زهرا(س) عجین شده بودو این امر، برکت حضور مردم در صحنه و میدان دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی را دوچندان کرد.

خطیب نماز جمعه ورامین با تأکید بر جایگاه و فضلیت های بی بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) اضافه کرد:حضرت زهرا(س) از جایگاه والا و رفیعی نزد دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت برخوردار هستند.

قدوسی نژاد بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران نیز به برکت پیوند با مفاهیم دینی به پیروزی رسید و با نگاه و اعتقاد فاطمی و علوی شکل گرفت و امروز به عنوان الگویی در جهان مطرح شده است.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین عنوان کرد: امروز ملت ایران با حضور باشکوه خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، مانند حضرت زهرا(س) از ولایت و رهبری جامعه اسلامی حمایت کردند.

وی بیان داشت: حضرت زهرا(س) شهیده راه ولایت شدند و امروز نیز ملت ایران همه آمدند تا از ساحت ولایت فقیه در برابر دشمنان و یاوه گویان دفاع کنند.

قدوسی نژاد تأکید کرد: خوشبختانه به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با پشتکار جوانان و نخبگان کشور، ایران اسلامی به یک قدرت فکری در منطقه و جهان تبدیل شده که باید قدر و منزلت آن دانسته شود.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین یادآور شد: ایام الله دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف بود تا همیشه به یاد داشته باشیم که چه رشادت هایی برای پیروزی انقلاب اسلامی صورت پذیرفت.