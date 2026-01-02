به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای این هفته، اهل بیت پیامبر اکرم (ص) را طبیبان دلهای بشریت توصیف کرد و گفت: تجویز و نسخه این پزشکان الهی، قانع کردن دلها و هدایت انسانها به سوی سعادت است.
وی در بخشی از خطبه اول، با تبریک میلاد با سعادت امام علی (ع) و روز پدر، سبک زندگی علوی را راهکار نجات جامعه امروز برشمرد و اظهار داشت: زندگی علوی، الگویی کامل است که در آن عدالت و شجاعت، با عطوفت و مهربانی درهم آمیخته و میتواند مسیر سعادت را نشان دهد.
امام جمعه سیریک در خطبه دوم به تبیین نمادهای مقاومت و پیروی از ولایت در عصر حاضر پرداخت و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را نماد ولایتپذیری و فداکاری در میدان نبرد سخت و علامه مرحوم آیتالله مصباح یزدی را نماد بصیرت و استواری در جنگ نرم معرفی کرد.
وی با هشدار نسبت به تبدیل اعتراضات به آشوب، تصریح کرد: اعتراض باید در مسیر اصلاح و همراه با دلسوزی باشد و هرگز نباید به مسیر تخریب، اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان کشیده شود.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به هجمه رسانهای گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، دستاوردهای علمی و فضایی کشور را نشانهای روشن از صحت مسیر پیشرفت دانست و افزود: مشکلات و نواقص داخلی، باید با تغییر ترکیب، اصلاح مدیریت و کار جهادی حل شود، نه با تخریب و ایجاد ناامنی.
امام جمعه سیریک، با دعوت به بصیرت زینبی و امید حسینی به پایان خاطرنشان کرد: مردم سیریک باید همدلی، استقامت در برابر مشکلات داشته باشند.
نظر شما