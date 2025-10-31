رجبی: فاطمه زهرا (س) مظهر جهاد کبیر در برابر طاغوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید رجبی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بادرود با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: آن حضرت نه‌تنها مادر امت اسلامی بلکه نماد بیداری، جهاد و روشنگری در مسیر هدایت بشر است و خطبه فدکیه ایشان برگی درخشان از جهاد کبیر در برابر طاغوت به شمار می‌رود.

وی با تسلیت ایام فاطمیه و فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: پاسداشت این روزها و آشنایی نسل جوان با سیره و منش آن بانوی بزرگ، ضرورتی فرهنگی و اعتقادی است که باید در خانواده‌ها و برنامه‌های تربیتی جدی گرفته شود.

رجبی ضمن دعوت از خانواده‌ها، دختران و پسران برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، این روز را تجدید میثاقی عاشورایی و فاطمی با ولایت دانست و افزود: ۱۳ آبان باید نماد ایمان، عزت و نفرت از استکبار جهانی باشد.

امام‌جمعه موقت بادرود با اشاره به تقارن روز ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز استکبارستیزی را از یک شعار سیاسی فراتر برده و آن را به یک باور ایمانی تبدیل کرده است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، پرچم مقاومت باید همواره برافراشته بماند و ملت ایران در مسیر جهاد کبیر خود از هیچ فشاری عقب‌نشینی نخواهد کرد.