به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی شمسالدینی در خطبههای نماز جمعه این هفته جاسک با تأکید بر اهمیت رعایت حقالناس، بیتوجهی به حلال و حرام در کسب درآمد و تأمین معاش را از عوامل آسیبزا برای فرد و جامعه دانست و اظهار کرد: لقمه حرام میتواند زمینه بی توجهی انسان به موعظه و فاصله گرفتن از عاقبت به خیری را فراهم کند.
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی حقالناس، افزود: حقوق مردم تنها در مسائل مالی خلاصه نمیشود و وقت شهروندان نیز بخشی از حقوق آنان است، بنابراین معطل کردن مردم در صفهای طولانی و اتلاف زمان آنان نیازمند توجه جدی مسئولان است.
امامجمعه موقت جاسک با انتقاد از وضعیت صفهای سوخت در این شهرستان خواستار اقدام عملی مسئولان برای ساماندهی جایگاههای عرضه بنزین شد و گفت: مسئولان شهرستان، استان و کشور باید به مسئولیت خود در قبال مردم عمل کنند و اجازه ندهند، شهروندان برای دریافت سوخت ساعتها در صف بمانند.
شمسالدینی مقایسه مشکلات جاسک با سایر شهرها را راهکاری برای حل مسئله ندانست و بیان کرد: مسئولان برای مدیریت مسائل و مشکلات همین شهرستان مسئولیت پذیرفتهاند و نباید وجود مشکلات مشابه در نقاط دیگر بهانهای برای ادامه وضعیت موجود باشد.
وی با بیان اینکه مسئله موجود نیازمند مدیریت و نظارت جدی است، تصریح کرد: باید مشخص شود چرا در برخی جایگاهها نازلها خاموش است یا خطاهای انسانی موجب طولانی شدن صفها میشود و مسئولان باید در برابر اتلاف وقت مردم پاسخگو باشند.
امامجمعه موقت جاسک همچنین خواستار ورود جدی فرمانداری، دادستانی، شرکت نفت و مالکان جایگاههای سوخت برای رفع این مشکل شد و بر ضرورت نظارت دستگاههای مسئول بر نحوه فعالیت جایگاهها تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی نگاهها و برچسبزنیها نسبت به مردم به ویژه در موضوع قاچاق سوخت، گفت: مسئولان باید نگاه خود به مردم را اصلاح کنند و مشکلات را با رویکردی مبتنی بر اعتماد، مسئولیتپذیری و حل مسئله دنبال کنند.
شمسالدینی برخی طرحهای اجرا شده برای مدیریت صفهای سوخت را ناکارآمد دانست و بر ضرورت یافتن راهکاری پایدار برای پایان دادن به این وضعیت تأکید کرد.
امامجمعه موقت جاسک در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران و آمریکا، اظهار کرد: این تقابل را نمیتوان صرفاً اختلافی بر سر مسائل اقتصادی یا نفتی دانست، بلکه ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها جلوهای از مقاومت یک ملت در برابر زیاده خواهی قدرتهای بزرگ است.
وی افزود: این ایستادگی، ضعف و ناتوانی نهادهای بینالمللی مدعی حمایت از حقوق ملتها را در برابر ظلم و تجاوز آشکارتر کرده است.
شمسالدینی با اشاره به تأثیر گفتمان مقاومت ایران در منطقه، خاطرنشان کرد: مقاومت ملت ایران میتواند زمینهساز شکلگیری تمدن نوین اسلامی باشد و این مسیر نیازمند حفظ وحدت، هوشیاری و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
امامجمعه موقت جاسک همچنین از حضور و همراهی مردم این شهرستان در تجمعهای خیابانی طی ماههای گذشته تقدیر کرد و آن را نشانه پایبندی مردم به ارزشهای دینی و انقلابی دانست.
وی از هیئات مذهبی، مداحان، ذاکران و سخنرانان نیز به دلیل برگزاری مستمر و باشکوه برنامههای عزاداری محرم و صفر قدردانی کرد و گفت: استمرار این مراسمها با وجود شرایط و چالشهای موجود، نشان دهنده پایمردی و ارادت مردم جاسک به اهلبیت (ع) است.
شمسالدینی در پایان از خدمات حجتالاسلام ذاکری در دوران مسئولیت امامت جمعه جاسک تقدیر کرد و وی را مدیری پرتلاش و خستگیناپذیر دانست.
وی برای حجتالاسلام ذاکری در مسئولیت جدید خود در میناب آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تسریع در معرفی امام جمعه جدید جاسک با هدف تقویت و تداوم فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.
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