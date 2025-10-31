امام جمعه شاهرود: هدف دشمن القای ناکارآمدی نظام به جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه بابیان اینکه یوم الله ۱۳ آبان یادآور حضور دانش آموزان در مبارزه با استکبار و شهادت آنها در کنار بزرگ‌ترها است، ابراز داشت: این نقطه روشن از عملکرد ملت ایران در عصر انقلاب است.

وی با بیان اینکه ایران بیش از صد سال زخم خورده استکبار است، افزود: ملت ایران با تمام وجود در برابر انواع خباثت در رأس آنها آمریکا ایستاد و سر جمع همه آنها روز ملی مبارزه با استکبار را در ۱۳ آبان رقم زد.

خطیب جمعه شاهرود با بیان اینکه حضور دانش آموزان و والدین آنها در این روز برای بیان ابراز انزجار و تقویت روحیه مبارزه با استکبار را باید مهم دانست، بیان کرد: می‌بایست برای نسل جدید اقناع کنیم که مراقب توطئه‌های آمریکا و استکبار و توجه به مزدوران داخلی باشند.

امینی تصریح کرد: از جمله مظاهر استکبار شبه آفرینی استکبار با روش بزرگ جلوه دادن ناکامی‌های جمهوری اسلامی و کوچک کردن پیشرفت‌ها است که از زبان مسئول با عنوان خود تحقیری مطرح شود.

وی افزود: مأیوس ساختن نسل جوان، دروغ و اتهام زنی به ملت ایران و القای ناکارآمدی نظام از جمله ابر شبهه‌هایی که دشمنان آن را در مسیر اهداف خود در قبال ایران دنبال می‌کند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه از این طرف مسئولان در مقابل این توطئه‌ها چه وظیفه‌ای دارند؟، بیان کرد: باید روایت‌ها درست مطرح و آنچه مایه امید آفرین برای ملت است گفته شود.

امینی اضافه کرد: آدم زیرک مسئول نباید ضعف را بزرگ کند که دشمن حداکثر سو استفاده کند و چرا برخی به این موارد اولیه مباحث امنیتی توجه ندارند، در بسیاری حوزه‌ها ایران دست برتر دارد و این نقاط مثبت و ضعف باید در کنار هم بیاید و تعریف شود.

وی افزود: اگر می‌خواهید مبارزه با استکبار جهانی کنیم باید در بازی حوزه شبهه آفرینی که سر جمع آنها القای نا امیدی است به بیان درست روایت‌ها پرداخت و این بهترین مبارزه با استکبار جهانی است.