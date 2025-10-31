به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ در مصلی مهرشهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که امسال مصادف با روز ۱۳ آبان است، گفت: بنا بر نقل مشهور، شهادت حضرت زهرا (س) ۷۵ روز پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) واقع‌شده است و این ایام برای همه مؤمنان غم‌انگیز و عبرت‌آموز است.

وی تأکید کرد: استکبارستیزی حقیقت دین الهی است و در سیره همه پیامبران و اولیای الهی وجود داشته است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»، یعنی رسالت همه پیامبران، دعوت به توحید و مبارزه با طاغوت بوده است.

امام‌جمعه مهرشهر اظهار داشت: استکبار از زمان خلقت حضرت آدم (ع) آغاز شد، وقتی شیطان از فرمان خدا سرپیچی کرد و تکبر ورزید و این روحیه استکباری در نمرودها، فرعون‌ها، بنی‌امیه‌ها و بنی‌عباس‌ها ادامه یافت و امروز نیز در قالب استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا تجلی دارد.

سرشار ادامه داد: امام خمینی (ره) میراث دار مکتب انبیا و اهل‌بیت (ع) بود و در سال ۱۳۴۳ پرچم استکبارستیزی را در مقابل رژیم پهلوی برافراشت، آنگاه‌که رژیم منحوس لایحه کاپیتولاسیون را تصویب کرده و استقلال ملت ایران را زیر پا گذاشته بود؛ امام با روشنگری و جهاد تبیین مردم را بیدار کرد و این حرکت سرآغاز خیزش ملت شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی، عمق توطئه‌های آمریکا را آشکار کرد، افزود: روز شهادت حضرت زهرا (س) و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در حقیقت دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو نماد ایستادگی در برابر باطل‌اند همان‌طور که حضرت زهرا (س) در برابر استکبار زمان خود ایستاد، جوانان ایران نیز در برابر استکبار جهانی مقاومت کردند.

امام‌جمعه مهرشهر تصریح کرد: امروز نیز وظیفه همه ماست که با جهاد تبیین راه آن بزرگان را ادامه دهیم. جوانان مقصر نیستند؛ آن‌ها جنگ، انقلاب یا ظلم پیش از آن را ندیده‌اند لذا وظیفه ماست که با روشنگری، آگاهی و گفت‌وگو، نسل جدید را با حقیقت انقلاب و ارزش‌های شهدا آشنا کنیم.

سرشار در پایان یاد و خاطره شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی، اولین شهید محراب را گرامی داشت و گفت: اگر امروز ایران اسلامی به این سطح از عزت، اقتدار و پیشرفت رسیده، مرهون خون شهدا و مجاهدت علما و رزمندگان است.