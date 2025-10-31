به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمود نورپور ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فرمود: حضرت زهرا (س) از جایگاه والایی برخوردار است و میتوان او را برترین زن عالم دانست؛ کوثر پیامبر و مادری که بهعنوان مادران معصوم بر اساس آموزههای دینی، جایگاهی بس والا دارد که رضایت و خشنودی این بانوی بزرگ، همعرض رضایت الهی است و خشم او نیز پیامدی الهی دارد.
وی به مناسبت یومالله ۱۳ آبان با اشاره به نقش دفتر و سفارت آمریکا در تهران پیش از انقلاب، عنوان کرد: این مرکز به گفته امامان انقلاب، محملی برای فعالیتهای ضدانقلابی، جاسوسی و طراحی کودتا علیه ملت ایران بود که اشغال آن توسط دانشجویان پیرو خط امام نقشی تعیینکننده در تثبیت انقلاب ایفا کرد؛ اتفاقی که امام آن را «انقلاب دوم» خواندند.
امامجمعه کمالشهر هفته بسیج دانشآموزی را گرامی داشت و یاد شهدای دانشآموز ازجمله شهید محمدحسین فهمیده و شهدای مدافع ارزشهای انقلاب را زنده نگه داشت و با اشاره به نقش تربیتی والدین، معلمان و مدیران در پرورش نسل آینده، خواستار تربیت دانشآموزانی پاکسرشت، شجاع، بصیر، مؤمن و خلاق شد که در تراز آرمانهای انقلاب باشند.
نورپور همچنین از تلاش مسئولان سالم و پرهیزگار قدردانی کرد و بر لزوم تلاش همهجانبه برای رفع مشکلات مردم تأکید نمود و از نهادهای نظارتی خواست با دقت عمل بیشتر از بروز هرگونه تخلف، رشوهخواری یا تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کنند.
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