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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

جانشین انتظامی خاش: ۲۰۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شد

جانشین انتظامی خاش: ۲۰۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شد

خاش - جانشین انتظامی شهرستان خاش گفت: در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان خاش، ۲۰۶ اتباع بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم حسینعلی نیکو ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور در راستای مبارزه با مخلان نظم و امنیت و با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در شهرستان خاش اجرا شد.

جانشین انتظامی شهرستان خاش افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۱۲ نفر سارق، ۹۴ نفر معتاد متجاهر و ۲۰۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۳ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در ادامه طرح، ۵۵۶۰ لیتر سوخت قاچاق، ۱ قبضه سلاح جنگی، ۳ قبضه سلاح شکاری و تعداد ۱۴ دستگاه خودرو و تعداد ۱۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6640417

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