اتحادیه اروپا ۱۰ مقام روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شورای اروپا، بروکسل با صدور بیانیهای اعلام کرد: امروز پنجشنبه این شورا اقدامات محدودکنندهای را علیه ۱۰ نفر که مسئول نقض جدی یا سوءاستفاده از حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان در روسیه بودند، اعمال کرد.
بیانیه صادره از سوی شورای اروپا اضافه میکند: فهرستهای جدید، مقامات عالیرتبه در اداره خدمات فدرال زندانهای فدراسیون روسیه در استان روستوف، از جمله مرکز بازداشت پیش از محاکمه شماره ۲ را هدف قرار میدهد.
در بیانیه بروکسل اضافه شده است: فهرستهای امروز همچنین اعضای نهاد قضایی روسیه را هدف قرار میدهند.
