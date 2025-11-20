  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۹

اتحادیه اروپا ۱۰ مقام روسیه را تحریم کرد

شورای اروپا در بیانیه ای از وضع تحریم هایی علیه ۱۰ مقام روسیه به بهانه نقض حقوق بشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شورای اروپا، بروکسل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز پنجشنبه این شورا اقدامات محدودکننده‌ای را علیه ۱۰ نفر که مسئول نقض جدی یا سوءاستفاده از حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان در روسیه بودند، اعمال کرد.

بیانیه صادره از سوی شورای اروپا اضافه می‌کند: فهرست‌های جدید، مقامات عالی‌رتبه در اداره خدمات فدرال زندان‌های فدراسیون روسیه در استان روستوف، از جمله مرکز بازداشت پیش از محاکمه شماره ۲ را هدف قرار می‌دهد.

در بیانیه بروکسل اضافه شده است: فهرست‌های امروز همچنین اعضای نهاد قضایی روسیه را هدف قرار می‌دهند.

