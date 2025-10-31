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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

یاوری: فعالیت های ورزشی در فضای روباز و مدارس مشهد ممنوع است

یاوری: فعالیت های ورزشی در فضای روباز و مدارس مشهد ممنوع است

مشهد- رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی گفت: در پی آلودگی هوای مشهد، پیاده روی و ورزش های عمومی در فضای باز و فعالیت‌های ورزشی در مدارس فردا(شنبه) ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یاوری اظهار کرد: به‌دنبال هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی و ورود توده گرد و غبار به استان و به ویژه مشهد و تداوم وضعیت ناسالم، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان این کلانشهر برای فردا شنبه دهم آبان ماه صادر شد.

رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی بیان کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند و همچنین تمامی فعالیت‌های ورزشی در شهر مقدس مشهد خصوصاً در مدارس فردا ممنوع است.

وی افزود: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

کد مطلب 6640521

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