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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

مصاف برق شیراز و صنعت نفت آبادان در مرحله سوم جام حذفی

مصاف برق شیراز و صنعت نفت آبادان در مرحله سوم جام حذفی

شیراز- تیم فوتبال برق شیراز در مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور، فردا شنبه ۱۰ آبان ماه از صنعت نفت آبادان در ورزشگاه حافظیه شیراز میزبانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برق شیراز در مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور فردا شنبه ۱۰ آبان ماه از صنعت نفت آبادان میزبانی می‌کند.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز و تماشای آن رایگان بوده و همچنین در این دیدار ورود بانوان نیز آزاد خواهد بود.

علی اصغر کلانتری سرمربی تیم برق شیراز در خصوص این دیدار گفت: رقابت‌های برق شیراز و صنعت نفت آبادان همیشه به دلیل فوتبال زیبای دو تیم جذابیت‌های خاص خود را داشته و امیدواریم این بازی نیز تماشاگر پسند شود.

وی با اشاره به اینکه برق شیراز سابقه قهرمانی در جام حذفی را نیز دارد افزود: برای کسب پیروزی و صعود به مرحله بعد به میدان می‌رویم.

کد مطلب 6640540

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