داماش گیلان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد/ مقاومت حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های داماش گیلان و مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه عضدی رشت دنبال شد که طی آن میزبان گیلانی با یک گل میهمان لیگ برتری خود را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌ها گام نهاد.

تک گل تیم داماش را در این بازی که در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار شد، مسعود ابطحی در دقیقه 53 به ثمر رساند و زمینه ساز صعود این تیم گیلانی به جمع 16 تیم برتر مسابقات شد.

تیم داماش گیلان با برتری مقابل مقاومت سپاسی شیراز در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به دیدار گسترش فولادتبریز می رود. در این بازی تقابل فرهاد کاظمی در تیم تبریزی با داماش گیلان که هدایت آن را فیروز کریمی برعهده دارد، جذابیت ویژه‌ای خواهد داشت.

مقاومت سپاسی شیراز هشتمین تیم لیگ برتری است که با جام حذفی وداع می کند. پیش از این تیم‌های تراکتورسازی تبریز، پیکان قزوین، پاس همدان، راه آهن شهرری، سایپا کرج، فولادخوزستان و استقلال اهواز از دور مسابقات کنار رفته بودند.

در چارچوب مسابقات جام حذفی طی روزهای آتی چند بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:

جمعه - 7/12/88

مرحله یک هشتم

* پتروشیمی تبریز - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی پتروشیمی تبریز

داور: بابک وسیله بر، کمکها: حمید نظری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: پیام باقری دوست

* مس رفسنجان - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان

داور: رحیم مهر پیشه، کمک‌ها: محبت علی رضایی تبار و سعید قاسمی، داورچهارم: مهدی باغیانی

* پرسپولیس - آلومینوم هرمزگان، ساعت 17:20، ورزشگاه آزادی تهران

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: بابک داوری و محمد منصوری، داورچهارم: فرامرزمحبوبی

شنبه - 8/12/88

مرحله یک شانزدهم

* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محسن فریمانی و صفدر احمدی، داورچهارم: بیژن حیدری

مرحله یک هشتم نهایی

* صنعت مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: حیدر شکور و علیرضا کناری، داورچهارم: محمدرضا خداپرست