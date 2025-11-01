برق شیراز به مرحله بعدی جام حذفی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم جام حذفی عصر شنبه در شیراز پیگیری شد و برق شیراز به مصاف صنعت نفت آبادان رفت.

این دیدار در دقایق قانونی با نتیجه یک بر یک به پیایان رسید گلزنان این دیدار نیز علی مزرعه برای صنعت نفت و احمد رضا دهداری نیز برای برق شیراز گل زنی کردند.

دیدار صنعت و برق در دقایق اضافه نیز با تساوی به پایان رسید تا ضیافت پنالتی‌ها تعیین کننده تیم صعود کننده به مرحله بعد باشد.

شاگردان علی اصغر کلانتری در تیم برق شیراز توانستند تمامی پنالتی‌های خود را وارد دروازه تیم صنعت نفت کنند و با از دست رفتن ۲ پنالتی توسط تیم صنعت نفت این برق شیراز بود که به مرحله بعد جام حذفی صعود کرد.