به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز جمعه شهرآورد حساس استان خوزستان بین تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد که این دیدار پرحادثه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

گل با چاشنی احساس

شاگردان امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان که با وجود مصدومیت و پای آتل‌بسته در کنار زمین حاضر شده بود، بازی را با رویکردی هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۹ مزد برتری خود را گرفتند. حمید بوحمدان با یک پاس بلند و دقیق از عمق زمین، توپ را به پشت مدافعان فولاد فرستاد و عارف رستمی، وینگر سرعتی استقلال، با یک فرار تماشایی و ضربه‌ای فنی و دقیق، دروازه حامد لک را گشود تا آبی‌پوشان با برتری یک بر صفر به رختکن بروند.

لحظه احساسی بازی پس از این گل رقم خورد؛ رستمی پیراهن خود را بالا زد و با نمایش جمله «دوستت دارم مادر»، این گل را به مادرش تقدیم کرد که این حرکت صمیمانه مورد توجه عکاسان قرار گرفت و به یکی از ماندگارترین صحنه‌های دربی تبدیل شد.

اخراج ورق را برگرداند

نیمه دوم با افزایش فشار تیم فولاد خوزستان تحت هدایت یحیی گل‌محمدی آغاز شد. در دقیقه ۶۱، شرایط بازی به طور کامل تغییر کرد و قاسم لطیفی از استقلال خوزستان به دلیل خطای خشن از زمین مسابقه اخراج شد تا تیم او ۱۰ نفره ادامه دهد.

در دقیقه ۷۲، یک اتفاق داوری پرحاشیه رخ داد؛ میثم حیدری، داور مسابقه، ابتدا به سود فولاد اعلام پنالتی کرد اما پس از بررسی صحنه با کمک سیستم داور ویدئویی (VAR)، تصمیم خود را تغییر داد و پنالتی لغو شد.

با وجود لغو پنالتی، فشار فولاد در دقایق پایانی و وقت‌های اضافه به ثمر نشست و در دقیقه ۶+۹۰، ابوالفضل زادعطار موفق شد گل تساوی را وارد دروازه کند تا دو تیم خوزستانی با تقسیم امتیازات زمین را ترک کنند.

ترکیب‌ها و قضاوت داوری

استقلال خوزستان با ترکیب محمدجواد کیا، عارف رستمی، حمید بوحمدان، ابوالفضل کوهی، جلالی‌وند، قاسم لطیفی، میردورقی، دانایی، مهدی‌زاده، حجت احمدی و محمدمهدی احمدی به میدان آمد و فولاد خوزستان با حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، امیرمسعود سرآبادانی، سینا اسدبیگی، محمد عباسی (یوسف مزرعه)، ساسان انصاری، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی وارد زمین شد.

میثم حیدری قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و در طول بازی کارت‌های زردی به حجت احمدی، ابوالفضل کوهی، علی نعمتی و محمدجواد کیا نشان داد و قاسم لطیفی را با کارت قرمز جریمه کرد.

این تساوی تغییری در وضعیت دو تیم ایجاد نکرد؛ استقلال خوزستان همچنان در قعر جدول باقی ماند و فولاد نیز از صعود قابل توجه در جدول بازماند.