به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفهاصل شنبه شب پس از شکست تیمش برابر فولاد در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، از تلاش شاگردانش تقدیر کرد و گفت: پیشبینی بازی سختی مقابل فولاد را داشتیم زیرا بعد از ۱۶ روز تنها چهار جلسه تمرین داشتیم و رفتهرفته بدن بازیکنان تحلیل رفت.
وی با اشاره به عملکرد داور افزود: فکر میکنم اگر داور کمی بهتر سوت میزد، نتیجه بهتری میگرفتیم. با این حال از بازیکنانم تشکر میکنم که با تمام وجود بازی کردند. قبل از بازی نیز یکی از بازیکنان ما مصدوم شد اما خدا را شکر در جریان مسابقه مصدوم جدیدی نداشتیم. صعود فولاد را تبریک میگوئیم و خودمان را برای بازی بعدی آماده میکنیم.
خلیفهاصل درباره تصمیمش برای بیرون کشاندن حجت احمدی پس از درگیری با علی نعمتی توضیح داد: احمدی سال گذشته در تیمهای امید بازی میکرد و از نظر کیفی بازیکن خوبی است اما باید بداند در کنار مسائل فنی، از نظر اخلاقی هم باید رشد کند. او در بازی قبلی ما با فولاد نیز با نعمتی درگیری داشت. احمدی باید همیشه احترام بزرگتر خود را داشته باشد و به همین دلیل او را از زمین بیرون کشیدم.
نظر شما