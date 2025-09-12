پیروزی یک نیمه ای استقلال خوزستان مقابل استقلال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان امیر خلیفه اصل به پایان رسید. محمد شریفی زننده تک گل این بازی بود.

ترکیب استقلال خوزستان:

امید افشین، محمد شریفی، حمید بوحمدان (کارت زرد)، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، فیاضی میردورقی، سجاد دانایی، حجت احمدی، محمدمهدی احمدی، امیرحسین جلال‌وند، محمدرضا مهدی‌زاده

ترکیب استقلال تهران:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدرضا آزادی، علیرضا کوشکی (کارت زرد)، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، مهران احمدی و محمدحسین اسلامی (کارت زرد)

بازی با حرکت هجومی بازیکنان استقلال تهران آغاز شد اما نفوذ شاگردان ساپینتو به محوطه جریمه استقلال خوزستان سودی برای آنها به همراه نداشت.

واکنش عالی از آدان مانع از گلزنی استقلال خوزستان

روی اشتباه عارف آقاسی، در دقیقه ۳ توپ به امیرحسین جلال وند رسید و این بازیکن در موقعیتی تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت اما دروازه بان اسپانیایی استقلال موفق شد توپ را در اختیار بگیرد و مانع از گلزنی بازیکن استقلال خوزستان شود.

در دقیقه ۱۱ و زمانی که توپ در اختیار محمد شریفی بود، دیدیه اندونگ روی او مرتکب خطا شد که داور به سود آبی‌های خوزستان اعلام خطا کرد و در ادامه بین دو بازیکن درگیری فیزیکی ایجاد شد که داور هر دو بازیکن را به آرامش دعوت کرد.

در حالی که در دقیقه ۱۶ توپ در کناره‌های زمین بین بازیکنان دو تیم رد و بدل می‌شد، علیرضا کوشکی روی ابوالفضل کوهی مرتکب خطا شد و از داور کارت زرد دریافت کرد.

در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی به جز تک به تک شدن بازیکن استقلال خوزستان با آدان موقعیت دیگری روی دروازه دو تیم خلق نشد.

بازیکنان استقلال خوزستان در چند مقطع از نیمه نخست دچار ناراحتی شدند و روی زمین افتادند؛ اتفاقی که با اعتراض بیژن حیدری سرپرست استقلال تهران، به داور چهارم بابت اتلاف وقت همراه بود.

محمدحسین اسلامی وینگر استقلال تهران به دلیل خطا روی بازیکن استقلال خوزستان در دقیقه ۲۸ از داور بازی کارت زرد دریافت کرد تا دومین بازیکن اخطاری استقلال در این بازی نام بگیرد.

در دقیقه ۳۰ بازی داور به دلیل گرمای هوا در اهواز دستور به کولینگ بریک (توقف برای خنک شدن) داد.

غافلگیری استقلالی‌ها و گل اول بازی توسط شریفی

بازیکنان استقلال خوزستان در دقیقه ۳۴ صاحب ضربه آزاد شدند که شوت زمینی حمید بوحمدان را آنتونیو آدان به طور ناقص دفع کرد و در ریباد محمد شریفی موفق شد دروازه آدان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال خوزستان شود.

VAR به کمک ساپینتو و شاگردانش آمد

در دقیقه ۳۸ حجت احمدی پس از باز پس گیری توپ از عارف آقاسی به نزدیکی محوطه جریمه استقلال تهران رسید و با اینکه آرمین سهرابیان را پیش روی خود داشت با شوتی از بیرون محوطه جریمه موفق شد گل دوم استقلال خوزستان را در این بازی به ثمر برساند که داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدئویی VAR خطای بازیکن استقلال خوزستان را اعلام و گل دوم این تیم را مردود کرد.

در اواخر بازی در نیمه اول محمدحسین اسلامی اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.