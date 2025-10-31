به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد بختیاری‌زاده شامگاه جمعه پس از پایان دیدار برابر فولاد در جمع خبرنگاران حاضر شد و با صدایی گرفته از تلاش بازیکنان تیمش تقدیر کرد.

وی با اشاره به شرایط سخت تیم گفت: خسته نباشید می‌گم به همه تماشاگران و بازیکنان دو تیم، امیدوارم استادیوم غدیر هرچه زودتر آماده شود تا شرمنده هواداران‌مان نباشیم. بازی هیجان خوبی داشت و خدا را شکر از طرف هر دو تیم فوتبال خوبی دیدیم.

بختیاری‌زاده با تأکید بر محدودیت‌های مالی و امکاناتی استقلال خوزستان افزود: درود به شرف بازیکنان‌مان که با تمام وجود در هر بازی می‌جنگند. ما واقعاً با دست خالی داریم مبارزه می‌کنیم و نمی‌دانیم تا کی این شرایط ادامه خواهد داشت. امیدوارم مسئولان نگاهی جدی به این بچه‌ها داشته باشند؛ لیاقت‌شان خیلی بیشتر از این است.

در واکنش به اعتراض بازیکنان فولاد نسبت به تأخیر در تعویض دروازه‌بان استقلال، وی توضیح داد: طبیعی است در فضای پرتنش بازی، اعتراض‌هایی شکل بگیرد اما واقعیت این بود که گلر ما واقعاً آسیب دیده بود و من فقط برای آماده‌سازی دروازه‌بان دوم وارد محوطه شدم. خدا را شاهد می‌گیرم که هیچ قصدی برای اتلاف وقت نداشتیم.

وی درباره دریافت کارت قرمز نیز گفت: داور گفت نباید وارد محوطه می‌شدم. من هم توضیح دادم که شرایط گلر خاص بود، با این حال، تحت فشار جو سنگین، کارت قرمز گرفتم. عذرخواهی می‌کنم اما هیچ توهینی در کار نبود.

بختیاری‌زاده در پایان با اشاره به تعهد همه اعضای باشگاه گفت: از تدارکات تا بازیکن و کادر فنی، همه با تمام وجود کار می‌کنند. شرایط‌مان را نمی‌خواهم باز کنم، اما واقعاً چیزی ندیدیم. فقط می‌تونم بگم با دست خالی داریم می‌جنگیم.