سید سیروس پورموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضع تیم فوتبال استقلال خوزستان اظهار کرد: در مدتی که مسابقات لیگ برتر تعطیل بود، تمرینات قابل قبولی پشت سر گذاشتیم. در اردوی چند روزه در دبی بیشتر سعی شد بر روی مسائل روحی و روانی بازیکنان کار کنیم ولی با وجود احتیاط کردن، سه نفر از بازیکنان ما مصدوم شدند.

پورموسوی از تعطیلی‌های مداوم لیگ برتر گله کرد و گفت: با نبود مسابقات به هر حال باید آن شرایط ایده آل را در بازیکنان ایجاد می‌کردیم. تعطیلی مکرر لیگ برتر برای بازیکنان از لحاظ روحی، روانی و بدنی مشکل‌ساز است.

وی بیان کرد: در اردویی که برگزار کردیم بیشتر به دنبال این بودیم تیم را در شرایط مسابقه نگه داریم. در واقع، تعطیلی چند هفته ایی لیگ برتر یکی از معضلاتی است که واقعاً آسیب جدی برای تیم ما و باقی تیم‌ها داشته است.

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان درباره بازی آینده این تیم با گسترش فولاد تبریز اظهار کرد: تیم ما و گسترش تبریز از تیم‌های آماده لیگ هستند. پنج‌شنبه حتماً یکی از بازی‌های خوب این هفته خواهد بود. قطعاً بازی بسیار سختی داریم چرا که گسترش امسال از بازیکنان سرعتی خوبی برخوردار است.

پورموسوی ادامه داد: به هر حال شرایط بازی دلیل نمی‌شود ما بخواهیم روبروی این تیم روی سه امتیاز حساب نکنیم. تمام تمرکز را جمع می‌کنیم تا با گرفتن سه امتیاز خانگی به صدر جدول برویم.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود استقلال خوزستان در اکثر بازی‌ها بر اثر واکنش‌های خوب دروازه بان امتیاز می‌گیرد، افزود: اگر یک تیم گل می‌زند تمام نفرات تیم در آن تأثیر دارند. چه دروازه بان و چه نوک حمله که توپ را درون گل قرار می‌دهد. همین‌طور هم در بخش دفاعی تیمی که گل نمی‌خورد فقط خوب بودن گلر کافی نیست. تیم ما در خط دفاعی و در اکثر نقاط زمین به شکل تیمی بازی می‌کند.

پورموسوی، مهاجمان آبی‌پوش خوزستانی را بااستعدادترین بازیکنان این روزهای فوتبال ایران دانست و گفت: مهاجمان تیم استقلال خوزستان جزو معدود بازیکنانی هستند که آن طرف نیمه هم تا جایی که باشد به خط دفاعی کمک می‌کنند.

وی عنوان کرد: امسال تا هفته ۱۱ نشان داده‌ایم ساختار دفاعی تیمی را درست و به‌خوبی کنترل کرده‌ایم. اگر تاکنون کمتر گل از خط دروازه ما عبور کرده به دلیل آن است که ساختار دفاعی خوب شده و بعد از آن عملکرد خط دفاع و دروازه بان تیم هم تا اینجای کار خوب بوده است.

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان درباره اینکه خیلی‌ها معتقد هستند تیم از بازیکنان سرعتی خوبی برخوردار نیست، گفت: در تیم ما روح‌الله سیف‌الله‌ی، رحیم زهیوی و حسن بیت سعید جزو بازیکنان سرعتی فوتبال ایران هستند. نمی‌دانم آنهایی که گفتند سرعتی نیستند منظورشان چه بوده است.