به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسمی‌زاده، سرمایه‌گذار و مالک تیم جدید فوتبال اردبیل، از نهایی شدن انتقال امتیاز تیم سونگون از تبریز به اردبیل خبر داد و گفت: پس از ماه‌ها پیگیری و با حمایت مسئولان استانی، اردبیل بالاخره صاحب تیم فوتبال در لیگ یک کشور شد.

مهدی اسمی‌زاده در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه مذاکرات برای انتقال تیم از دو تا سه ماه پیش آغاز شده است، افزود: هدف ما این بود که استان اردبیل هم پس از سال‌ها دارای تیم فوتبال در سطح لیگ دسته اول کشور شود. خوشبختانه با همکاری مسئولان استانی و نمایندگان محترم مجلس و همچنین همراهی اداره‌کل ورزش و جوانان، این موضوع نهایی شده و به‌زودی تیم در اردبیل مستقر می‌شود.

وی درباره علت انتقال تیم از تبریز به اردبیل گفت: در تبریز شرایط سخت‌افزاری و امکانات زمین بازی برای تیم فراهم نبود، حتی برای دیدارهای جام حذفی زمین مناسب در اختیارشان قرار نگرفت. از این‌رو تصمیم گرفتیم تیم را به اردبیل منتقل کنیم که هم از نظر امکانات، هم آب‌وهوا و هم پشتیبانی مردمی وضعیت بهتری دارد.

اسمی‌زاده با بیان اینکه تیم فعلاً به‌صورت خصوصی اداره می‌شود و نام نهایی آن هنوز مشخص نیست، گفت: با توجه به اینکه مجموعه خصوصی هستیم، با هماهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان اردبیل، امتیاز تیم به بخش خصوصی استان واگذار می‌شود.

او درباره زیرساخت‌ها نیز تأکید کرد: ورزشگاه تختی اردبیل برای میزبانی مسابقات آمادگی کامل دارند و هیچ مشکلی از نظر امکانات رفاهی و ورزشی وجود ندارد.

در پایان وی با اشاره به ظرفیت بالای فوتبالی اردبیل اظهار امیدواری کرد: استان اردبیل سرزمین استعدادهای فوتبالی است و امیدوارم با فعالیت این تیم، دوباره شاهد ظهور ستارگانی مانند علی دایی باشیم.