به گزارش خبرنگار مهر وحید رضایی جمعه شب در نشست خبری پس از مسابقه با سپاهان اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم اما روی اشتباه فردی و یک ضدحمله که به کرنر منجر شد گل دریافت کردیم و این در حالی است که تمام طول هفته روی دفاع کرنر و ضربات ایستگاهی سپاهان کار کرده بودیم.

وی با بیان اینکه تیمش در بسیاری از دقایق بازی برتر و مسلط بوده، ادامه داد: سپاهان تیم پرمهره و باکیفیتی است اما ما هم موقعیت‌های خوبی داشتیم؛ یک ضربه ایستگاهی‌مان به تیر دروازه خورد و چند فرصت جدی دیگر هم ایجاد کردیم. با این حال متأسفانه گل نزدیم.

سرمربی شمس‌آذر با بیان اینکه برای من سؤال است که چرا چنین اتفاقاتی برای ما رخ می‌دهد، گفت: مگر ما تیم کوچکی هستیم؟ این استان فوتبالی است و مردمش عاشق فوتبال‌ان و چرا نباید در قزوین VAR باشد .

رضایی افزود: دقیقه ۶۹ بازی امروز، توپ کاملاً به دست بازیکن سپاهان خورد و از فاصله ۵۰ متری دیدم اما داور به سادگی عبور کرد و این چهارمین بار است که پنالتی واضح ما گرفته نمی‌شود.

وی توضیح داد: سپاهان در شروع بازی پرس سنگینی گذاشت و عبور از آن سخت بود اما در ادامه از خط پرس عبور کردیم و به موقعیت رسیدیم؛ برنامه‌مان استفاده از کناره‌ها و عمق دفاع سپاهان بود که در برخی صحنه‌ها موفق بودیم.

رضایی با اشاره به کمبود بازیکن در ترکیب شمس‌آذر گفت: دست ما واقعاً خالی است و تعویض‌های سپاهان با ما قابل مقایسه نیست.

وی اضافه کرد: چند بازیکن مصدوم داریم؛ مثل مهدی محمدی و بانی که هنوز کامل آماده نیستند. فرزین باقری هم پس از حضور در تیم ملی امید مصدوم برگشت و مجبور شدیم امیر رضایی را در پست غیرتخصصی بازی بدهیم که عملکرد خوبی هم داشت.

سرمربی شمس‌آذر با بیان اینکه بازیکنان ما تمام تلاش‌شان را می‌کنند اما باید تمرکز و دقت‌مان در ضربه آخر بیشتر شود، ادامه داد: از نظر فنی موقعیت‌سازی داریم، اما تبدیلشان به گل سخت شده است و این در صورتی است که تیم‌های دیگر مهاجمان میلیاردی دارند اما بازیکنان ما جوان و کم‌تجربه‌اند.

وی همچنین از تأثیر منفی کسر سه امتیاز پیش از شروع لیگ گلایه کرد و گفت: این سه امتیاز واقعاً روی روحیه بازیکنان ما سنگینی کرده است. تیم‌های زیادی پایین جدول هستند اما اگر این سه امتیاز را داشتیم الان شرایط‌مان متفاوت بود.

رضایی در پایان گفت: ما فقط حق‌مان را می‌خواهیم. کسی نباید به نفع ما سوت بزند بلکه فقط عدالت می‌خواهیم و امیدوارم در هفته‌های آینده شاهد تکرار چنین اشتباهاتی نباشیم و بتوانیم با تلاش بیشتر نتایج بهتری کسب کنیم.