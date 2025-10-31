نویدکیا: از نبود VAR تعجب کردم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا جمعه شب در نشست خبری پس از مسابقه با شمس آذر اظهار کرد: در نیمه اول کنترل کامل بازی در اختیار ما بود و چند موقعیت خوب خلق کردیم. نیمه دوم اما پنجاه‌پنجاه پیش رفت؛ گاهی ما برتری داشتیم و در لحظاتی شمس‌آذر با تعویض‌هایش جریان بازی را تغییر داد.

وی افزود: شمس‌آذر از توپ‌های بلند و خطاهای اطراف محوطه جریمه استفاده کرد و یکی دو موقعیت جدی هم به دست آورد و اگر در نیمه دوم باهوش‌تر عمل می‌کردیم و از فضاهای بین خطوط بهتر استفاده می‌کردیم می‌توانستیم بازی را راحت‌تر پیش ببریم.

سرمربی سپاهان با تمجید از حریف قزوینی گفت: بردن شمس‌آذر در قزوین کار ساده‌ای نیست. این تیم در خانه به‌سختی امتیاز می‌دهد و سه امتیاز امروز برای ما بسیار مهم بود.

نویدکیا عنوان کرد: در چهار هفته اول لیگ فقط دو امتیاز گرفتیم اما در پنج هفته اخیر ۱۳ امتیاز کسب کردیم که از نظر روحی به تیم کمک بسیاری کرده است اما با این حال هنوز آن کیفیتی که می‌خواهم را مخصوصاً در بحث بازی‌سازی از عقب زمین ارائه نمی‌کنیم.

وی غیبت برخی بازیکنان کلیدی را یکی از دلایل نوسان تیم دانست و تاکید کرد: ریکاردو آلوز به خاطر ترک استخوان چند هفته‌ای دور است و انزو و فوروارد اصلی تیم نیز غایب بودند.



نوید کیا با بیان اینکه قبول دارم نیمه اول خیلی خوب بودیم و نیمه دوم نه آن چیزی که مدنظرم بود اما اینکه گفته شود شمس‌آذر کاملاً برتر بوده را قبول ندارم بلکه تنها دو موقعیت جدی داشتند اما بازی کاملاً دست آن‌ها نبود.

سرمربی سپاهان بخش دیگری از صحبت‌هایش را به انتقاد از نبود سیستم VAR اختصاص داد و گفت: برایم عجیب بود که این بازی VAR نداشت. ما حتی اعلام آمادگی کردیم VAR خودمان را از نقش جهان به قزوین منتقل کنیم و مسئولان بخش VAR نیز همکاری کردند اما کمیته داوران اعلام کرد داور VAR در دسترس نیست.

وی ادامه داد: وقتی چهار بازی در هر هفته می‌تواند VAR داشته باشد چرا نباید بازی شمس‌آذر و سپاهان یکی از آن‌ها باشد؟ این موضوع هم برای ما و هم برای تیم میزبان آرامش ایجاد می‌کرد و جلوی هرگونه شائبه را می‌گرفت. حداقل می‌توانستند قرعه‌کشی کنند تا انتخاب‌ها منصفانه باشد.

نویدکیا در پایان گفت: با وجود پیروزی، معتقدم نبود VAR تصمیمات بازی را برای دو تیم سخت‌تر کرد و امیدوارم در ادامه لیگ شاهد مدیریت بهتری در این زمینه باشیم.