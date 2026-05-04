۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

برخورد خودرو با مردم در «لایپزیگ» آلمان؛ ۲ نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند

در حادثه برخورد یک دستگاه خودرو با عابران پیاده در «لایپزیگ» آلمان، ۲ نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی برخورد یک خودرو به جمعیتی در مرکز شهر لایپزیگ واقع در شرق آلمان، تعدادی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری محلی MDR ، پلیس لایپزیگ در گفتگو با رویترز تایید کرد که تعدادی از مجروحان ناشی از برخورد یک خودرو بوده‌ اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رادیو لایپزیگ گزارش داد که خودرو مذکور فولکس واگن بود و با فردی که روی آن نشسته بود، با سرعت از منطقه مربوط به عابر پیاده عبور می‌کرد.

این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که چند جسد که با ملحفه پوشانده شده بودند. همچنین یک مورد چاقوکشی نیز مشاهده شده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص رسانه ای نشده است.

