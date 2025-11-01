معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی تا پنج روز آینده آسمان استان صاف است.
وی با بیان اینکه کاهش نسبی دمای هوا و ماندگاری هوای سرد برای استان پیشبینی شده است، تصریح کرد: طی این مدت شاهد وزش باد ملایم خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: دمای صبح امروز شهرکرد منفی یک درجه سانتیگراد بود که نسبت به روز گذشته در همین ساعت دو درجه کاهش داشته و آسمان هم صاف میباشد.
نوروزی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کمترین دمای ثبت شده در استان مربوط به بلداجی شهرکرد با منفی ۲ درجه سانتیگراد میباشد و گرمترین نقطه استان سرخون با ۳۰ درجه سانتیگراد است.
وی یادآور شد: کمترین دمای ثبت شده برای بن ۲ درجه سانتیگراد، آلونی ۳ درجه سانتیگراد، مالخلیفه ۸ درجه سانتیگراد، کوهرنگ یک درجه سانتیگراد، لردگان ۵ درجه سانتیگراد، بروجن صفر درجه سانتیگراد، سامان ۳ درجه سانتیگراد، فرخشهر ۲ درجه سانتیگراد، فارسان یک درجه سانتیگراد و اردل ۸ درجه سانتیگراد میباشد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در این استان نسبت به پاییزهای گذشته در بلندمدت ۱ و نیم درجه سانتیگراد گرمتر شده و همین موضوع منجر شده که شاهد تغییر اقلیم باشیم.
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