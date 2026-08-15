به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از فرماندهان برتر بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با حضور شهرام کرمی، رئیس کل دادگستری استان، جمعی از مدیران و فرماندهان بسیج ادارات برگزار شد.

شهرام کرمی در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، از تلاش دستگاه‌های مختلف استان در برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: کرمانشاه از گذشته‌های دور دروازه اصلی عتبات عالیات بوده و باید جایگاه شایسته خود را در میزبانی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) حفظ و تقویت کند.

وی افزود: از همه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که در برگزاری اربعین و خدمت‌رسانی به زائران تلاش کردند قدردانی می‌کنیم و امیدواریم هر سال شاهد رونق بیشتر این جایگاه و ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران عتبات عالیات باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: فلسفه وجودی بسیج در مقاطع حساس بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد و در شرایط سخت، اهمیت و جایگاه بسیجیان برای جامعه آشکارتر می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای واردشده به کشور و استان کرمانشاه گفت: در جریان جنگ اخیر، با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و مجموعه‌های مختلف با توجه به شرایط، امور مردم را مدیریت کردند.

کرمی تصریح کرد: در این شرایط، بسیجیان از جمله پیشگامان و پرچمداران خدمت‌رسانی بودند و بسیاری از آنها به صورت داوطلبانه برای استمرار امور و پیشبرد کار مردم پای کار ماندند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه کشور همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای مختلف مواجه است، تأکید کرد: امروز وظیفه ما به عنوان مدیر، کارمند، مسئول و بسیجی این است که گرهی از کار مردم باز کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: قانون، مقررات و بخشنامه‌ها لازم‌الاجرا هستند، اما در چارچوب همین قوانین باید امور مردم را تسهیل کنیم و اجازه ندهیم شهروندان برای انجام یک کار ساده ساعت‌ها و روزها معطل بمانند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که به دستگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه هستند و انتظار دارند مسئولان در کنار آنها باشند؛ بنابراین باید با نگاه خدمتگزاری، امور آنان را تا حد امکان سریع و دقیق پیگیری کنیم.

کرمی با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده برای شهروندان در فرآیندهای اداری گفت: گاهی یک خطا یا ناهماهنگی می‌تواند موجب سرگردانی فردی شود که هیچ تقصیری ندارد. در چنین مواردی باید با نگاه حل مسئله وارد شویم و اجازه ندهیم موضوعی قابل حل به نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم منجر شود.

وی تأکید کرد: هنر یک مدیر و مسئول این نیست که صرفاً وظایف روزمره خود را انجام دهد؛ انجام وظایف عادی تکلیف ماست، اما هنر واقعی آن است که بتوانیم گرهی از کار مردم باز کنیم و رضایتمندی ایجاد کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد نارضایتی‌های بی‌مورد افزود: مردم در دوران دفاع مقدس، تحریم‌ها و حوادث مختلف همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و وظیفه ماست که در بالاترین سطح به آنان خدمت کنیم.

وی در پایان با قدردانی از فعالیت حوزه بسیج دادگستری و سایر حوزه‌های بسیج ادارات استان، از تلاش‌های فرماندهان و بسیجیان برتر ادارات کرمانشاه تجلیل کرد.